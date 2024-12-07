2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
hihetetlenül puha és rugalmas
6-18 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
Az érzékeny bőr extra gondoskodást igényel. A cumipajzs technológiának köszönhetően a cumi kíméletesebben követi a baba arcának természetes vonalait a kényelmes illeszkedés érdekében. Kevésbé hagy nyomot a gyermeke bőrén, illetve kevésbé dörzsöli azt.
A lekerekített cumipajzsunk minimalizálja a nyomást, így gyengéd a gyermeke arcához, és kényelmes megnyugtatást biztosít.
Amikor megkérdeztük az anyukákat, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a texturált szilikon cumijainkra, átlagosan 98%-uk azt mondta, hogy gyermekük elfogadja a Philips Avent ultra soft és ultra air játszócumijainkat.
Díjak
4.9
5-ből
345
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
B.Gy.
07/12/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
max O.K.!!
Az unokám egyből elfogatta az elöző cumija helyett max O.K.!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ultra soft SCF091/09 cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ultra soft SCF091/09 cumi
Timike890125
09/03/2021
Magyarország
A termék minőségben és funciójában is kiváló!
Teljes mértékben örülök, hogy a baba kelengye vásárláskor az avent termékek mellett döntöttünk. Mind minőségileg felűl múlja más gyártók termékeit, tökéletes a cumi kialakitása, nem nagy cumi teljesen megfelelő méretű a pici szájjához. Mi nagyon szeretjük, a következő babámnak is ezt fogom választani és ismerőseimnek is bátran ajánlom! Ingyenesen kaptunk más gyártók cumijait termék mintaként, de meg sem közelíti sem minőségben és kialakitásban!!!
Előnyök
Tökéletes
Hátrányok
Nincs ilyen!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF227/20 Avent extra puha játszócumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF227/20 Avent extra puha játszócumi
Huncutka22
17/02/2020
Magyarország
Legjobb cumi
A kisfiam a kezdetektől fogva a philips avent cumikat használja és nagyon szereti. Nem is próbáltunk semmi mást, egyből telitalálat volt. Azóta több garnitúrát is beszereztünk már és a jövőben is csak ilyen cumikat fogunk használni, a korának megfelelőt.
Előnyök
A kisbabám szereti
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF222/20 Avent extra puha játszócumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF222/20 Avent extra puha játszócumi
Egészségügyi szakemberek és anyukák részvételével fejlesztve
2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips Avent ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
A felmérésben részt vett anyukák 85%-a ezt a játszócumit puhábbnak érzi nyolc másik vezető márka hasonló típusaihoz képest. Független kutatás, Egyesült Államok, 2017. február.