2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Biztosítja a baba bőrének légzését
0–6 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
Az ultra air arra készült, hogy maximális levegőáramlást biztosítson, hogy babája érzékeny bőre lélegezhessen.
Kisgyermeke bőre szárazabb marad cumizás közben, mert a cumi légáteresztő kialakítása maximális légáramlást biztosít.
A különleges levegőáramlást biztosító cumilap könnyű, lekerekített szélei pedig a baba kényelmét szolgálják.
4.9
5-ből
651
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Lili94
22/02/2020
Magyarország
Elfogadta
Gyorsan megszerette a babám ezt a cumit, kényelmes neki. Egyszerű színek, semmi csicsa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi
Melinda34
21/02/2020
Magyarország
Csak ezt használjuk!
Nagyon korăn kezdett el fogzani a kislănyom, ìgy a cumi mellett döntöttem. Nagyon sok fajta cumit kipróbăltam de egyiket sem fogadta el. Fontos volt az a szpont, hogy BPA mentes legyen, puha, viszont vêdje a fogait kêsőbb ès persze hogy ő is elfogadja. Hosszas próbálgatás utån jutottam el a Philips Avent cumikhoz. Ês csodák-csodájára az első pillanattól kezdve elfogadta! Azóta is csak ezt a cumit szeret, ès mióta vannak fogai, egyet sem sikerült kiharapnia, pedig nagyon próbálkozik. :) Sokkal nyugodtabbak az êjszakãink ês a nappalink is. Szívből köszönöm ès mindenkinek csak ajănlani tudom.
Előnyök
BPA mentes, puha szilikon,fogvêdő.
Hátrányok
Szămomra nincs.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
gabica
21/02/2020
Magyarország
Kedvenc
Más fajtájú, típusú cumit el sem fogadnak a lányaim, nagyon szeretik, puha, légáteresztő. A sterilizáló doboznak köszönhetően könnyen tárolható, szállítható, pillanatok alatt egy kis víz beletöltésével szerilizálható.
Előnyök
Puha, légáteresztő, sterilizálható
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips Avent 0-6 hónapos és 6-18 hónapos babák számára kínált ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
Az év gyártója – 2014