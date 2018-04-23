2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
6 hó+
A puha itatófej kíméletes az ínyhez.
Egyszerű használat, egyszerű tisztítás
Az összes Philips Avent cumisüveggel és pohárral kompatibilis, kivéve az üvegből készült cumisüvegeket és az Első Ivópoharakat/Első gyerekpoharakat. Ez azt jelenti, hogy az elemeket cserélgetve tökéletes poharat készíthet, amely teljesen megfelel gyermeke egyéni fejlődési igényeinek.
4.7
5-ből
10
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
Berenyireni
23/04/2018
Magyarország
Teljesen elégedett.
Az első pár nap után nagyon ügyesen rájött kisfiam a használatára. Nagy "cicis" így nehezen fogad el bármi mást. Várjuk, hogy a következő terméket is kipróbáljuk.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF246/00 Puha itatófejek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF246/00 Puha itatófejek
Mel123456
17/11/2023
Slovensko
Nevyhoda nemaju nahradne naustky
Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku
Hátrányok
Nahrada naustku
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF246/00 Mäkké náustky
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF246/00 Mäkké náustky
Meeeee
22/04/2020
România
Ellenőrzött vevő
Produs de calitate
Recomand cu mare incredere acest produs Philips Avent
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF246/00 Tetine moi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF246/00 Tetine moi
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.