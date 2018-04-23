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Összes sorozat

  • Puha itatófejek
  • Puha itatófejek

Gyártás megszűnt

Philips AventPuha itatófejek

SCF246/00

4.7
| (10) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket
Puha itatófejek
A Philips Avent SCF246/11 puha itatófejek gondoskodnak az érzékeny íny védelméről, és ideális választást biztosítanak a szoptatásról vagy a cumisüvegről pohárra való váltáshoz. Könnyen szívható, csepegésmentes és egyszerűen tisztítható szeleppel.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Kompatibilis termékek
Itatópohár, itatófejjel

Itatópohár, itatófejjel

SCF553/03

Itatópohár, itatófejjel

Itatópohár, itatófejjel

SCF553/05

Az itatófej megkönnyíti az átállást a cumisüvegről a pohár használatára

Puha itatófejek

  • 6 hó+

Kíméletes a fogínyhez

A puha itatófej kíméletes az ínyhez.

Szabadalmaztatott cseppmentes szelep

Egyszerű használat, egyszerű tisztítás

Kompatibilis a Philips Avent cumisüvegekkel és kupakokkal

Az összes Philips Avent cumisüveggel és pohárral kompatibilis, kivéve az üvegből készült cumisüvegeket és az Első Ivópoharakat/Első gyerekpoharakat. Ez azt jelenti, hogy az elemeket cserélgetve tökéletes poharat készíthet, amely teljesen megfelel gyermeke egyéni fejlődési igényeinek.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

10

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

4
3
1

23/04/2018

Magyarország

Magyarország

Teljesen elégedett.

Az első pár nap után nagyon ügyesen rájött kisfiam a használatára. Nagy "cicis" így nehezen fogad el bármi mást. Várjuk, hogy a következő terméket is kipróbáljuk.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF246/00 Puha itatófejek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF246/00 Puha itatófejek

17/11/2023

Slovensko

Slovensko

Nevyhoda nemaju nahradne naustky

Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku

Hátrányok

Nahrada naustku

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF246/00 Mäkké náustky

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF246/00 Mäkké náustky

22/04/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

Produs de calitate

Recomand cu mare incredere acest produs Philips Avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF246/00 Tetine moi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF246/00 Tetine moi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 