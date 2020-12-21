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Összes sorozat

  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes

Gyártás megszűnt

Philips AventPuha itatófejek

SCF252

4.7
| (7) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket
Csöpögésmentes
A Philips Avent puha itatófejek, amelyek vigyáznak az érzékeny fogínyre, ideális köztes lépést jelentenek a szoptatásról vagy a cumisüvegről pohárból ivásra történő átálláshoz. Az itatófejekben lévő, szabadalmaztatás alatt álló kifolyásgátló szelep egyszerűsíti a cserét a „Csepp nélküli kortyok” csőrös poharakon.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Csöpögésmentes

  • Csepegés nélküli kortyok

  • 6 hó+

Minden része mosogatógépben mosogatható

Minden része mosogatógépben mosogatható

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A döntött itatófejnek köszönhetően a gyermeknek nem kell túlságosan hátrahajtania a fejét

A döntött itatófejnek köszönhetően a gyermeknek nem kell túlságosan hátrahajtania a fejét

A döntött itatófej megkönnyíti az első kortyokat a kisgyermekek számára, mivel nem kell túlságosan hátrahajtaniuk fejüket az iváshoz.

A pohár BPA-mentes anyagból készült

A pohár BPA-mentes anyagból készült

A Philips Avent pohár BPA-mentes anyagból készült.

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Értékelések

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4.7

5-ből

7

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

21/12/2020

România

România

Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.

Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

23/11/2017

România

România

Util

Util in trecerea de la biberon clasic la cana. Pachetul de doua guri este mai mult decat suficient pentru interschimbarea cu restul elementelor gamei Natural.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF252 Tetine moi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF252 Tetine moi

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 