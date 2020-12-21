2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Csepegés nélküli kortyok
6 hó+
.
A döntött itatófej megkönnyíti az első kortyokat a kisgyermekek számára, mivel nem kell túlságosan hátrahajtaniuk fejüket az iváshoz.
A Philips Avent pohár BPA-mentes anyagból készült.
4.7
5-ből
7
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Dachin
21/12/2020
România
Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.
Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
IoanaDiana
23/11/2017
România
Util
Util in trecerea de la biberon clasic la cana. Pachetul de doua guri este mai mult decat suficient pentru interschimbarea cu restul elementelor gamei Natural.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF252 Tetine moi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF252 Tetine moi
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.