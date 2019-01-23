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Összes sorozat

  • Egész éjjel kényelmes viselet
  • Egész éjjel kényelmes viselet
  • Egész éjjel kényelmes viselet
  • Egész éjjel kényelmes viselet
  • Egész éjjel kényelmes viselet
  • Egész éjjel kényelmes viselet

Gyártás megszűnt

Philips AventEldobható melltartóbetét

SCF253/20

4.8
| (9) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Egész éjjel kényelmes viselet
A különleges Philips Avent SCF253/20 melltartóbetétek alvás közben is száraz és kényelmes érzést biztosítanak.
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Éjszakai melltartóbetétek

Egész éjjel kényelmes viselet

  • 20 darab éjszakai melltartóbetét

Védelem egész éjszán át

Védelem egész éjszán át

A Philips Avent melltartóbetét szélesebb alakkal és vastagabb maggal rendelkezik a megnövelt nedvszívó képességért. Dupla öntapadó csík segít a betétet a helyén tartani.

Körkörös szivárgásgátló védelem

Körkörös szivárgásgátló védelem

Ágyban fekve is teljes védelmet biztosít.

Ultra száraz

Ultra száraz

A Philips Avent melltartóbetétek több réteggel rendelkeznek a kiváló nedvszívó képesség érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

9

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kismamáknak nagy segítség

Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

31/08/2018

România

România

Faine

Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

28/05/2018

Česká republika

Česká republika

Vhodné na cesty

Jednorázové prsní vložky jsem si pořídila jako doplněk těch pratelných pro případ, že ty pratelné nebudu mít z jakýchkoliv důvodů čisté k dispozici. To se párkrát stalo a produkt naprosto splnil má očekávání.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.