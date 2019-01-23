2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
20 darab éjszakai melltartóbetét
A Philips Avent melltartóbetét szélesebb alakkal és vastagabb maggal rendelkezik a megnövelt nedvszívó képességért. Dupla öntapadó csík segít a betétet a helyén tartani.
Ágyban fekve is teljes védelmet biztosít.
A Philips Avent melltartóbetétek több réteggel rendelkeznek a kiváló nedvszívó képesség érdekében.
4.8
5-ből
9
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Kismamáknak nagy segítség
Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
Mihaela12
31/08/2018
România
Faine
Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
Týnuše
28/05/2018
Česká republika
Vhodné na cesty
Jednorázové prsní vložky jsem si pořídila jako doplněk těch pratelných pro případ, že ty pratelné nebudu mít z jakýchkoliv důvodů čisté k dispozici. To se párkrát stalo a produkt naprosto splnil má očekávání.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF253/20 Jednorázové prsní vložky