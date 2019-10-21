Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

45

p

:

07

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Villámgyors és praktikus
  • Villámgyors és praktikus

Gyártás megszűnt

Philips AventMikrohullámú gőzsterilizáló

SCF271/06

4.6
| (8) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket
Villámgyors és praktikus
A Philips Avent mikrohullámú gőzsterilizáló könnyű, kompakt kialakításának köszönhetően utazáskor és otthoni használatra egyaránt ideális. Amennyiben a fedelet nem nyitja fel, tartalma akár 24 óráig megőrzi sterilitását.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

6 db cumisüveg sterilizálása 2 perc alatt*

Villámgyors és praktikus

A természetes, gőzzel való sterilizálás extra védelmet biztosít

A sterilizálás célja, hogy megvédje a csecsemőt a különösen káros baktériumoktól, amíg immunrendszere meg nem erősödik. A Philips Avent sterilizáló a kórházi eljárást, a gőzsterilizálást alkalmazza, amely gyors, egyszerű és hatékony, vegyi anyagok nélküli.

Az oldalsó zárócsatok zárják a fedelet

Az oldalsó zárócsatok zárják a fedelet

A mikrohullámú sterilizáló oldalsó zárócsatjai garantálják az extra biztonságot. A csatok biztosan zárják a fedelet, így nem jut ki belőle forró gőz, amikor kiveszi a sterilizálót a mikrohullámú készülékből. Az oldalsó fogantyúk nem melegszenek fel, ami szintén hozzájárul a biztonságos használathoz.

Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak

Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak

Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

8

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

2
1

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, tágas

Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás

[Employee of philipsglobal] Gyorsan, egyszerűen sterilizálhatók segítségével a cumisüvegek. Sok időt, energiát takarít meg nekem, amit az újszülöttel tölthetek a házimunka helyett.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/20 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/20 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 