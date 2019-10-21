2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Csupán vizet kell beletölteni, beletenni a sterilizálni kívánt eszközöket és behelyezni a mikrohullámú készülékbe: 2 perc gőzölés 1100-1850 W, 4 perc 850-1000 W, 6 perc 500-850 W teljesítményen.
A legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér. Utazáskor is kényelmes.
4.6
5-ből
8
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Gábor003
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, tágas
Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Johanna
24/01/2019
Magyarország
Tökéletes választás
[Employee of philipsglobal] Gyorsan, egyszerűen sterilizálhatók segítségével a cumisüvegek. Sok időt, energiát takarít meg nekem, amit az újszülöttel tölthetek a házimunka helyett.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/20 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/20 Mikrohullámú gőzsterilizáló
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