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  • Villámgyors és praktikus
  • Villámgyors és praktikus
  • Villámgyors és praktikus
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  • Villámgyors és praktikus
  • Villámgyors és praktikus

Gyártás megszűnt

Philips AventMikrohullámú gőzsterilizáló

SCF271/20

4.6
| (8) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket
Villámgyors és praktikus
A Philips Avent SCF271/20 mikrohullámú gőzsterilizáló könnyű, kompakt kialakításának köszönhetően utazáskor és otthoni használatra egyaránt ideális. Ha a fedél le van zárva, tartalma akár 24 óráig megőrzi sterilitását.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

6 db cumisüveg sterilizálása 2 perc alatt*

Villámgyors és praktikus

Utazáshoz is kényelmes. A legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér.

Utazáshoz is kényelmes. A legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér.

A Philips Avent mikrohullámú sterilizáló a legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér. Kis méretének köszönhetően kényelmes utazáskor is. Állandóan rendelkezésre állnak a steril cumisüvegek, akár rövidebb, egy-két napos útra vagy ha hosszabb nyaralásra indul. Ideális akkor is, ha a nagyszülőknél vagy barátoknál szeretne sterilizálni. Méretek: 166 (m), 280 (sz), 280 (h).

Az oldalsó zárócsatok zárják a fedelet

Az oldalsó zárócsatok zárják a fedelet

A mikrohullámú sterilizáló oldalsó zárócsatjai garantálják az extra biztonságot. A csatok biztosan zárják a fedelet, így nem jut ki belőle forró gőz, amikor kiveszi a sterilizálót a mikrohullámú készülékből. Az oldalsó fogantyúk nem melegszenek fel, ami szintén hozzájárul a biztonságos használathoz.

Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak

Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak

Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

8

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

2
1

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, tágas

Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás

[Employee of philipsglobal] Gyorsan, egyszerűen sterilizálhatók segítségével a cumisüvegek. Sok időt, energiát takarít meg nekem, amit az újszülöttel tölthetek a házimunka helyett.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/20 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/20 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 