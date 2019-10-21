2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A Philips Avent mikrohullámú sterilizáló a legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér. Kis méretének köszönhetően kényelmes utazáskor is. Állandóan rendelkezésre állnak a steril cumisüvegek, akár rövidebb, egy-két napos útra vagy ha hosszabb nyaralásra indul. Ideális akkor is, ha a nagyszülőknél vagy barátoknál szeretne sterilizálni. Méretek: 166 (m), 280 (sz), 280 (h).
A mikrohullámú sterilizáló oldalsó zárócsatjai garantálják az extra biztonságot. A csatok biztosan zárják a fedelet, így nem jut ki belőle forró gőz, amikor kiveszi a sterilizálót a mikrohullámú készülékből. Az oldalsó fogantyúk nem melegszenek fel, ami szintén hozzájárul a biztonságos használathoz.
Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak
4.6
5-ből
8
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Gábor003
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, tágas
Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Johanna
24/01/2019
Magyarország
Tökéletes választás
[Employee of philipsglobal] Gyorsan, egyszerűen sterilizálhatók segítségével a cumisüvegek. Sok időt, energiát takarít meg nekem, amit az újszülöttel tölthetek a házimunka helyett.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/20 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF271/20 Mikrohullámú gőzsterilizáló
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