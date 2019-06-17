2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
220–240 V
A Philips Avent iQ termékek fejlett technológiája intelligens és fogékony - célja, hogy könnyebbé tegye a kisbaba etetését, ellátását.
A sterilizáló tartalma folyamatosan steril marad, mert a ciklust 24 órán át folyamatosan ismétli. A szünet funkció segítségével kiveheti belőle a szükséges eszközöket anélkül, hogy a ciklust megszakítaná.
A speciális digitális kijelző és a hangjelzés az egész sterilizálási ciklus során folyamatos tájékoztatást biztosít.
5.0
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Vioflo2783
17/06/2019
România
Nelipsit unei mamici
Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
DanielaC
07/05/2019
România
Un produs extraordinar!
Recomand acest sterilizator. Noi il avem de peste 7 ani, l-am folosit pentru fetita, apoi a fost folosit pe rand de inca doua familii (finutii nostri), iar in ultimul an a revenit in familia noastra, fiind folosit pentru noul membru al familiei. Functioneaza perfect si nu am avut niciodata nici un fel de problema cu el. Este usor de utilizat si la fel de usor de curatat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
Mihaela123
07/05/2019
România
Un produs foarte bun
Am folosit sterilizatorul la ambii copii. Este încăpător si foarte usor de folosit.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF276/26 Digital Steam Sterilizer
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