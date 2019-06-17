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Gyártás megszűnt

Philips AventElektromos gőzsterilizáló

SCF276/42

5
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Bármikor rendelkezésére áll
A Philips Avent Digitális gőzsterilizáló gyorsan és folyamatosan dolgozik, az eszközöket sterilen tartva addig, amíg szükség van rájuk. Önnek így több ideje marad a napi teendők ellátására.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

24 órán át steril állapotot biztosító fejlett technológia

Bármikor rendelkezésére áll

  • 220–240 V

Speciális digitális kijelző és hangjelzés

Speciális digitális kijelző és hangjelzés

A kijelző és a hangjelzések értesítik, ha a sterilizálás befejeződött és azt is leolvashatja, hogy mennyi ideig marad a tartalom steril. A kijelző akkor is figyelmezteti, ha túl sok vagy túl kevés vizet töltött a sterilizálóba. Mindig biztos lehet benne, hogy a sterilizálás alapos és megbízható volt.

Steril, használatra kész tartalom kb. 6 perc alatt

Steril, használatra kész tartalom kb. 6 perc alatt

A gőzsterilizálás előnye, hogy sokkal gyorsabb (és biztonságosabb), mint a hagyományos forralás. A 6 db cumisüveget, etetőcumit és zárókupakot egyszerre az elektronikus sterilizáló mindössze 6 perc alatt sterilizál.

Akár 6 Philips Avent cumisüveg is belefér

Akár 6 Philips Avent cumisüveg is belefér

A praktikus tervezésű sterilizáló csak kis helyet foglal a konyhában, pedig hat Philips Avent cumisüveg vagy két Philips Avent mellszívó is belefér. Az összepattintható két belső kosár mosogatógépbe helyezhető, ami jelentősen leegyszerűsíti a kisebb eszközök (például a játszócumik és etetőcumik) előzetes tisztítását.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

17/06/2019

România

România

Nelipsit unei mamici

Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

07/05/2019

România

România

Un produs extraordinar!

Recomand acest sterilizator. Noi il avem de peste 7 ani, l-am folosit pentru fetita, apoi a fost folosit pe rand de inca doua familii (finutii nostri), iar in ultimul an a revenit in familia noastra, fiind folosit pentru noul membru al familiei. Functioneaza perfect si nu am avut niciodata nici un fel de problema cu el. Este usor de utilizat si la fel de usor de curatat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF276/26 Digital Steam Sterilizer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF276/26 Digital Steam Sterilizer

07/05/2019

România

România

Un produs foarte bun

Am folosit sterilizatorul la ambii copii. Este încăpător si foarte usor de folosit.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF276/26 Digital Steam Sterilizer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF276/26 Digital Steam Sterilizer

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A cumisüveg nem a termék része