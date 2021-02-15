Sterilizálás percek alatt, tárolás egyszerűen

Akár hat cumisüveget is sterilizálhat tartozékokkal együtt, mindössze 10 perc alatt. A vékony, de tágas Advanced cumisüveg-sterilizáló gyors és hatékony, és a kórokozók 99,9%-át* elpusztítja, így Ön minden etetésnél nyugodt lehet.