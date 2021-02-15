SCF291/00
Sterilizálás percek alatt, tárolás egyszerűen
Akár hat cumisüveget is sterilizálhat tartozékokkal együtt, mindössze 10 perc alatt. A vékony, de tágas Advanced cumisüveg-sterilizáló gyors és hatékony, és a kórokozók 99,9%-át* elpusztítja, így Ön minden etetésnél nyugodt lehet.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Cumisüveg-sterilizáló
összes
recurring payment
A Philips Avent segítségével a sterilizálás gyengéd, hatékony és vegyszermentes. Minden sterilizálónk kizárólag a gőz erejét használva pusztítja el a káros kórokozók 99,9%-át*.
Gyors és biztonságos: a sterilizálási ciklus csak 10 percig tart, ezt követően a sterilizáló magától kikapcsol.
Az új csepegtetőtálca megvédi a fűtőlapot a tejcseppektől, ezáltal csökkentve a kellemetlen szagok kialakulásának esélyét.
Ez a fejlett sterilizáló helyet biztosít a kisebb tárgyaknak, például a cumiknak, és egyben kis helyet foglal a pulton.
A sterilizáló alapos, vegyszermentes tisztítása akár 24 órán át gondoskodik a tartalom sterilen tartásáról. Hogyan? Csak hagyja rajta a fedelet.
A sterilizáló karcsú kialakítása ellenére akár hat Philips Avent cumisüveg is elfér benne. Emellett más nélkülözhetetlen kellékek is beleférnek, például cumik vagy kézi mellszívók.
A sterilizáló teljes egészében, kívülről és belülről egyaránt gyorsan és könnyen tisztítható, a fűtőlapot is beleértve. Így több időt tölthet gyermekével.
Műszaki adatok
Tömeg és méretek
Származási hely
A következőt tartalmazza:
Csomagolási adatok
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.