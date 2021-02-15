Keresőkifejezés

      Philips Avent Cumisüveg-sterilizáló

      SCF291/00

      Sterilizálás percek alatt, tárolás egyszerűen

      Akár hat cumisüveget is sterilizálhat tartozékokkal együtt, mindössze 10 perc alatt. A vékony, de tágas Advanced cumisüveg-sterilizáló gyors és hatékony, és a kórokozók 99,9%-át* elpusztítja, így Ön minden etetésnél nyugodt lehet.

      Philips Avent Cumisüveg-sterilizáló

      Sterilizálás percek alatt, tárolás egyszerűen

      Sterilizálás mindössze 10 perc alatt

      Intsen búcsút a káros baktériumoknak

      Intsen búcsút a káros baktériumoknak

      A Philips Avent segítségével a sterilizálás gyengéd, hatékony és vegyszermentes. Minden sterilizálónk kizárólag a gőz erejét használva pusztítja el a káros kórokozók 99,9%-át*.

      Egy sterilizálási ciklus csak 10 percig tart

      Egy sterilizálási ciklus csak 10 percig tart

      Gyors és biztonságos: a sterilizálási ciklus csak 10 percig tart, ezt követően a sterilizáló magától kikapcsol.

      Kialakításának köszönhetően csökkenti a kellemetlen szagok kialakulásának esélyét

      Kialakításának köszönhetően csökkenti a kellemetlen szagok kialakulásának esélyét

      Az új csepegtetőtálca megvédi a fűtőlapot a tejcseppektől, ezáltal csökkentve a kellemetlen szagok kialakulásának esélyét.

      A sterilizálót sokoldalú helytakarékosságra terveztük

      A sterilizálót sokoldalú helytakarékosságra terveztük

      Ez a fejlett sterilizáló helyet biztosít a kisebb tárgyaknak, például a cumiknak, és egyben kis helyet foglal a pulton.

      24 órán át steril marad*

      24 órán át steril marad*

      A sterilizáló alapos, vegyszermentes tisztítása akár 24 órán át gondoskodik a tartalom sterilen tartásáról. Hogyan? Csak hagyja rajta a fedelet.

      Tágas belső, kompakt külső

      Tágas belső, kompakt külső

      A sterilizáló karcsú kialakítása ellenére akár hat Philips Avent cumisüveg is elfér benne. Emellett más nélkülözhetetlen kellékek is beleférnek, például cumik vagy kézi mellszívók.

      A sterilizáló könnyen és gyorsan tisztítható

      A sterilizáló könnyen és gyorsan tisztítható

      A sterilizáló teljes egészében, kívülről és belülről egyaránt gyorsan és könnyen tisztítható, a fűtőlapot is beleértve. Így több időt tölthet gyermekével.

      Műszaki adatok

      • Műszaki adatok

        Feszültség
        220–240 V~ 50–60 Hz
        Energiafogyasztás
        650  W
        Energiafogyasztás (kikapcsolt üzemmód)
        <0,3 W (a kikapcsolt üzemmód automatikus eléréséig eltelő idő: <1 perc)

      • Tömeg és méretek

        Méretek
        304 x 183 x 359  mm
        Tömeg
        1,78  kg

      • Származási hely

        Származási ország
        Kína

      • A következőt tartalmazza:

        Csipesz
        1  db
        Elektromos gőzsterilizáló
        1 db

      • Csomagolási adatok

        Papír alapú csomagolás**
        Igen

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. A teszteredményeket egy független tesztlabor biztosítja.
      • *Az átmeneti időszakban a csomagolás a régi vagy az új, papír alapú változatban is érkezhet.
