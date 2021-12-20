2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF292/13
Táskás mellszívó készlet
Minden, amire szüksége van a tejtermelődés fenntartásához, a fejéshez és az anyatej tárolásához akkor is, ha gyermekétől távol van.
A Philips Avent mellszívó szabadalmaztatott masszázspárnájának rugalmas összehúzódása a baba szopási mechanizmusát utánozza, és a gyors, természetes tejkiürülést kívánja elősegíteni.
A gyengéd vákuumos szívóhatás a baba szopási mechanizmusát utánozva, kevesebb pumpálással biztosítja a hatékony tejáramlást.
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