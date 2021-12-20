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Gyártás megszűnt

Philips AventElektromos mellszívó

SCF292/13

Az Ön kényelme érdekében
Egyedülálló BPA-mentes mellszívónkat elektronikus memóriával láttuk el, amelyet Ön irányít. Megjegyzi az Ön fejési ritmusát és folytatja azt.
Összes előny megtekintése

A természet ihlette

Az Ön kényelme érdekében

  • Táskás mellszívó készlet

Hőszigetelt táskával és zselés jégakkukkal

Hőszigetelt táskával és zselés jégakkukkal

Minden, amire szüksége van a tejtermelődés fenntartásához, a fejéshez és az anyatej tárolásához akkor is, ha gyermekétől távol van.

A masszázspárna a baba szopási mechanizmusát utánozva stimulálja a tej kiürülését

A masszázspárna a baba szopási mechanizmusát utánozva stimulálja a tej kiürülését

A Philips Avent mellszívó szabadalmaztatott masszázspárnájának rugalmas összehúzódása a baba szopási mechanizmusát utánozza, és a gyors, természetes tejkiürülést kívánja elősegíteni.

A gyengéd vákuum a baba szopási mechanizmusát utánozva biztosítja a tej kiürülését.

A gyengéd vákuumos szívóhatás a baba szopási mechanizmusát utánozva, kevesebb pumpálással biztosítja a hatékony tejáramlást.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.