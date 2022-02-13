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Gyártás megszűnt

Philips AventKézi mellszívó készülék

SCF310/20

4.6
| (24) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Az Ön kényelme érdekében
A stressz és a sietség megnehezíti a tej megindítását, és a tejtermelést is negatívan befolyásolhatja. A Philips Avent SCF310/20 mellszívót úgy alakítottuk ki, hogy növelje a kényelemérzetét használata során.
Összes előny megtekintése

Optimális kényelmet biztosító mellszívó masszázspárnával

Az Ön kényelme érdekében

  • 125 ml-es üveggel

Klinikailag bizonyított eredmények*

Klinikailag bizonyított eredmények*

A Philips Avent mellszívó gyengéd vákuuma a baba természetes szopás mechanizmusát utánozza, és több tej kiürülését biztosítja, mint egy kórházi dupla elektromos mellszívó*

Szabadalmaztatott, 5 szirommal ellátott masszázspárna

Szabadalmaztatott, 5 szirommal ellátott masszázspárna

A lehető legkényelmesebb stimuláló masszázspárna segíti a tej hatékony, fájdalommentes kiürülését

Egyedülállóan egyszerű tejtárolási rendszer

Egyedülállóan egyszerű tejtárolási rendszer

Tegye egyszerűbbé az életét és fejje az anyatejet közvetlenül Philips Avent cumisüvegeink és/vagy tejtárolóink valamelyikébe, majd helyezze a hűtőbe vagy mélyhűtőbe.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

24

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

2
1

13/02/2022

Magyarország

Magyarország

Tartós és minőségi termék

Elégedett vagyok a termékkel, két gyermekem születése után is ugyanolyan hatékonysággal tudtam használni. Könnyen tisztítható, kis helyen elfér, ezért utazáskor is praktikus.

Előnyök

Jó minőség, könnyű használat

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

14/06/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék!

Kényelmes használni a mellre ,,tapadó kipárnázott fejnek ,, köszönhetően! Ajánlom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Kézi mellszívó készülék

05/04/2021

România

România

Multumita

Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Pompă manuală pentru sân

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Klinikailag bizonyítottan - a 20 perces vizsgált időszakban - gyorsabban fejhető le a megfelelő anyatej mennyiség, mint a kórházi dupla elektromos mellszívók használatával. A vizsgálatban koraszülött gyermekek anyukái vettek részt.