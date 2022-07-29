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Összes sorozat

  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
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  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
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  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel

SCF330/20

4.8
| (546) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*
Üljön kényelmesen, anélkül, hogy előre kellene dőlnie, mialatt a puha masszázspárna gyengéden stimulálja a tej áramlását. Az Avent kézi mellszívó csak néhány elemből áll, így egyszerű az összeállítása, a használata és a tisztítása. A könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően útközben is gond nélkül le tudja fejni a tejét.
Összes előny megtekintése

Kézi mellszívó készülék masszázspárnával

Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség, könnyen szállítható*

  • Egyszerűen használható útközben

  • Mellszívó puha masszázspárnával

  • Cumisüveget és etetőcumit tartalmaz

  • Úti fedél és tejzáró

Pihentető testhelyzet a speciális formatervezésnek köszönhetően

Pihentető testhelyzet a speciális formatervezésnek köszönhetően

A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

A puha masszázspárna gyengéden segíti a tejáramlást

A puha masszázspárna gyengéden segíti a tejáramlást

A masszázspárnánk egy puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így gyengéden ösztönzi a tejleadást.

Kompakt, kis súlyú kivitelezés

Kompakt, kis súlyú kivitelezés

A mellszívó kis méretű és könnyű, ennek köszönhetően egyszerűen tárolható és szállítható, így diszkrétebb a fejés útközben.

Műszaki adatok

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Díjak

  • Award image AWARD-961301

Értékelések

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4.8

5-ből

546

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

29/07/2022

Magyarország

Magyarország

Kompakt, egyszerűen és eredményesen használható

Praktikus, kis helyen elfér. Nagyon egyszerű használat. Elektromos mellszívóm is van, de azt kell hogy mondjam ez a kézi jobban bevállt. Egyszerűen tudok vele más dolgot is csinálni fejés közben. Nem vagyok a géphez kötve, ami bedugva kell hogy legyen vagy nem kell cipelni a gépet amikor elemmel működik. Utazáshoz kifejezetten jobb, könnyebb mint az elektromos. Szaporító fejést nem kellett ezzel csinálnom, de az lehet nehézkesebb, megterhelőbb lehet ezzel,bár ezt is kétlem, mert, ahogy beindul a tejcsi, alig kell pumpálni a vákuum intézi a dolgot, igy összességében teljesen elégedett vagyok. Árérték arányban kiválló választás. Nagyon praktikus a fehér kis tető, ami talpnak is használható, így nem ömlik ki a tej, ha az asztalra rakja az ember.

Előnyök

Kicsi, nagyon jó kialakítás, nem megterhelő használat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/20 Avent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/20 Avent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel

27/12/2020

Magyarország

Magyarország

A termékkel maximálisan elégedett vagyok

Mindhárom gyermekem születés után szükségem volt mellszívó készülékre. A kórházban elektromosat próbáltam, de azt túl erősnek találtam, ezért vásárláskor a kézi mellszívó mellett döntöttem. Nem bántam meg, tökéletesen bevált. Használata és tisztítása kényelmes, az alkatrészek összerakása könnyű. A cumisüveg és a cumi mindhárom gyermekemnek jó volt, használatuk nem befolyásolta a szoptatást. Csak ajánlani tudom.

Előnyök

Kényelmes, használata és tisztítása egyszerű, a cumisüveg használata nem befolyásolta negatívan a szoptatást.

Hátrányok

Használat közben néha nyikorog.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/20 Avent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/20 Avent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel

20/12/2020

Magyarország

Magyarország

Minden elvárásnak tökéletesen megfelelt!

Nagyon meg voltam elégedve vele 2 gyerek mellett ezt használtam.

Előnyök

Hatékony

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/20 Avent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/20 Avent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Klinikailag bizonyított kényelem: A 110 anya körében elvégzett teszt eredménye egy vezető konkurensünkhöz képest jelentős preferenciát mutatott a Philips Avent iránt

  2. Nagyobb kényelem: 73 Egyesült Királyságban élő anya 73%-a egyetértett abban, hogy ez a mellszívó kényelmesebb, mint az általuk jelenleg használt készülék (piacvezető márkák).

  3. Független kutatások szerint összefüggés lehet a stressz és a tejtermelés között. Lásd: www.philips.com/avent

  4. BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének