2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egyszerűen használható útközben
Mellszívó puha masszázspárnával
Cumisüveget és etetőcumit tartalmaz
Úti fedél és tejzáró
A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.
A masszázspárnánk egy puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így gyengéden ösztönzi a tejleadást.
A mellszívó kis méretű és könnyű, ennek köszönhetően egyszerűen tárolható és szállítható, így diszkrétebb a fejés útközben.
Díjak
4.8
5-ből
546
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
fincsi1009
29/07/2022
Magyarország
Kompakt, egyszerűen és eredményesen használható
Praktikus, kis helyen elfér. Nagyon egyszerű használat. Elektromos mellszívóm is van, de azt kell hogy mondjam ez a kézi jobban bevállt. Egyszerűen tudok vele más dolgot is csinálni fejés közben. Nem vagyok a géphez kötve, ami bedugva kell hogy legyen vagy nem kell cipelni a gépet amikor elemmel működik. Utazáshoz kifejezetten jobb, könnyebb mint az elektromos. Szaporító fejést nem kellett ezzel csinálnom, de az lehet nehézkesebb, megterhelőbb lehet ezzel,bár ezt is kétlem, mert, ahogy beindul a tejcsi, alig kell pumpálni a vákuum intézi a dolgot, igy összességében teljesen elégedett vagyok. Árérték arányban kiválló választás. Nagyon praktikus a fehér kis tető, ami talpnak is használható, így nem ömlik ki a tej, ha az asztalra rakja az ember.
Előnyök
Kicsi, nagyon jó kialakítás, nem megterhelő használat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/20 Avent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/20 Avent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel
Birka22
27/12/2020
Magyarország
A termékkel maximálisan elégedett vagyok
Mindhárom gyermekem születés után szükségem volt mellszívó készülékre. A kórházban elektromosat próbáltam, de azt túl erősnek találtam, ezért vásárláskor a kézi mellszívó mellett döntöttem. Nem bántam meg, tökéletesen bevált. Használata és tisztítása kényelmes, az alkatrészek összerakása könnyű. A cumisüveg és a cumi mindhárom gyermekemnek jó volt, használatuk nem befolyásolta a szoptatást. Csak ajánlani tudom.
Előnyök
Kényelmes, használata és tisztítása egyszerű, a cumisüveg használata nem befolyásolta negatívan a szoptatást.
Hátrányok
Használat közben néha nyikorog.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/20 Avent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/20 Avent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel
Mona42
20/12/2020
Magyarország
Minden elvárásnak tökéletesen megfelelt!
Nagyon meg voltam elégedve vele 2 gyerek mellett ezt használtam.
Előnyök
Hatékony
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/20 Avent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/20 Avent Natural Comfort kézi mellszívó cumisüveggel
Klinikailag bizonyított kényelem: A 110 anya körében elvégzett teszt eredménye egy vezető konkurensünkhöz képest jelentős preferenciát mutatott a Philips Avent iránt
Nagyobb kényelem: 73 Egyesült Királyságban élő anya 73%-a egyetértett abban, hogy ez a mellszívó kényelmesebb, mint az általuk jelenleg használt készülék (piacvezető márkák).
Független kutatások szerint összefüggés lehet a stressz és a tejtermelés között. Lásd: www.philips.com/avent
BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének