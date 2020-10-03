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Összes sorozat

  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor
  • Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor

Gyártás megszűnt

Philips AventEgyes elektromos mellszívó

SCF332/31

4.9
| (378) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor
Üljön kényelmesen, anélkül, hogy előre kellene dőlnie, mialatt a puha masszázspárna gyengéden stimulálja a tej áramlását. Használja a csendes mellszívót bárhol, bármikor, akár elemekkel is. Könnyen összeállítható, személyre szabható, használható és tisztítható.
Összes előny megtekintése

Egyes elektromos mellszívó masszázspárnával

Nagyobb kényelem, nagyobb tejmennyiség*. Bárhol, bármikor

  • Mellszívás bárhol, bármikor

  • Puha masszázspárnát tartalmaz

  • Natural cumisüveg és etetőcumi

Kényelmesebb fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

Kényelmesebb fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe vagy az edénybe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Válassza a leginkább hatékony és kényelmes beállítást

A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára kényelmes tejleadást biztosítót.

Masszírozó szirmokkal ellátott puha párna

Masszírozó szirmokkal ellátott puha párna

A masszázspárnánk egy puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így gyengéden ösztönzi a tejleadást.

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Értékelések

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4.9

5-ből

378

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

3

03/10/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon kíméletes mégis jól szív

A kórházban kapott gép nagyon nagy fájdalmakat okozott, így elsőre nem is mertem csak kézi fejővel próbálkozni, de vettem egy nagy levegőt és nem bántam meg! Semmi fájdalom, kényelmes használat, egyszerűen tökéletes, minden pénzt megér!

Előnyök

Nem okoz fájdalmat

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/31 Egyes elektromos mellszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/31 Egyes elektromos mellszívó

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon sokat segített.

Ismerős ajánlására használtam ezt a típusú mellszívót, nagyon elégedett vagyok vele, megkönnyítette a mindennapokat, mindenkinek csak ajánlani tudom.

Előnyök

Kellően erősen szív, könnyen tisztítható, elektromos, ami miatt sokkal gyorsabb és hatékonyabb mint a kézi verziók. Ez különösen hasznos lehet azoknál, akiknél minden szoptatás után fejni kell vagy ahol esetleg cumisüvegből kapja a baba a tejet.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/31 Egyes elektromos mellszívó

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/31 Egyes elektromos mellszívó

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Megbízható készülék

Hosszas keresgélés után választottam ezt a terméket. A szoptatás kezdetétől kézi mellszívót használtam, de a gyakori használat miatt szükséges volt váltani. Nem bántam meg, megbízható, csendes, ár-érték arányban abszolút megfelelő. Kétfázisú, állítható erősségű, ami számomra szintén fontos. Fél éve használom napi rendszerességgel, eddig nem csalódtam benne.

Előnyök

Csendes, állítható erősségű, kényelmes.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/31 Egyes elektromos mellszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/31 Egyes elektromos mellszívó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Klinikailag bizonyított kényelem: 2016. márciusában, 110 amerikai egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli és oroszországi anyukával lefolytatott vizsgálat során az anyukák átlagosan 8,6/10-es értékelést adtak a Philips Avent kényelem terén nyújtott teljesítményére.

  2. Több tej: Független kutatások szerint összefüggés lehet a stressz és a tejtermelés között. Lásd: www.philips.com/AVENT

  3. BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének