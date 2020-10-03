2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Mellszívás bárhol, bármikor
Puha masszázspárnát tartalmaz
Natural cumisüveg és etetőcumi
A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe vagy az edénybe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.
A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára kényelmes tejleadást biztosítót.
A masszázspárnánk egy puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így gyengéden ösztönzi a tejleadást.
4.9
5-ből
378
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Dorcsika1
03/10/2020
Magyarország
Nagyon kíméletes mégis jól szív
A kórházban kapott gép nagyon nagy fájdalmakat okozott, így elsőre nem is mertem csak kézi fejővel próbálkozni, de vettem egy nagy levegőt és nem bántam meg! Semmi fájdalom, kényelmes használat, egyszerűen tökéletes, minden pénzt megér!
Előnyök
Nem okoz fájdalmat
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/31 Egyes elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/31 Egyes elektromos mellszívó
Szabtornik
23/02/2020
Magyarország
Nagyon sokat segített.
Ismerős ajánlására használtam ezt a típusú mellszívót, nagyon elégedett vagyok vele, megkönnyítette a mindennapokat, mindenkinek csak ajánlani tudom.
Előnyök
Kellően erősen szív, könnyen tisztítható, elektromos, ami miatt sokkal gyorsabb és hatékonyabb mint a kézi verziók. Ez különösen hasznos lehet azoknál, akiknél minden szoptatás után fejni kell vagy ahol esetleg cumisüvegből kapja a baba a tejet.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/31 Egyes elektromos mellszívó
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/31 Egyes elektromos mellszívó
ZóraPrincess
22/02/2020
Magyarország
Megbízható készülék
Hosszas keresgélés után választottam ezt a terméket. A szoptatás kezdetétől kézi mellszívót használtam, de a gyakori használat miatt szükséges volt váltani. Nem bántam meg, megbízható, csendes, ár-érték arányban abszolút megfelelő. Kétfázisú, állítható erősségű, ami számomra szintén fontos. Fél éve használom napi rendszerességgel, eddig nem csalódtam benne.
Előnyök
Csendes, állítható erősségű, kényelmes.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/31 Egyes elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF332/31 Egyes elektromos mellszívó
Klinikailag bizonyított kényelem: 2016. márciusában, 110 amerikai egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli és oroszországi anyukával lefolytatott vizsgálat során az anyukák átlagosan 8,6/10-es értékelést adtak a Philips Avent kényelem terén nyújtott teljesítményére.
Több tej: Független kutatások szerint összefüggés lehet a stressz és a tejtermelés között. Lásd: www.philips.com/AVENT
BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének