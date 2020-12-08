Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

05

ó

:

44

p

:

25

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel
  • Nagyobb kényelem minden öleléssel

Gyártás megszűnt

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/12

5
| (12) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Nagyobb kényelem minden öleléssel
A Philips Avent ultra soft snuggle egy plüssállat ultra soft cumival. A snuggle enyhén súlyozott, hogy a kisbabák mellett maradjon, így növelve biztonságérzetüket. Könnyen megtalálható, emellett leválasztható a cumiról az egyszerű tisztítás érdekében.
Összes előny megtekintése

ultra soft cumival

Nagyobb kényelem minden öleléssel

  • Plüssállat ultra soft cumival

  • 0 hó.+

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 1 snuggle és 1 cumi 0–6 hónapos korig

Segít Önnek és babájának megtalálni a cumit

Segít Önnek és babájának megtalálni a cumit

Nincs több cumikeresés! A plüssállat révén a cumi könnyen megtalálható.

A kisbabák extra kényelmet élvezhetnek minden öleléssel

A kisbabák extra kényelmet élvezhetnek minden öleléssel

A kisbabák extra kényelmet élvezhetnek, amikor megölelik plüssállatukat. Puha anyagból készülnek, az enyhén nehéz mancsok pedig helyén tartják a cumit.

A plüssállat minden Philips Avent cumival kompatibilis

A plüssállat minden Philips Avent cumival kompatibilis

A plüssállat minden Philips Avent cumival kompatibilis, így olyan terméket állíthat össze, amely megfelelő lesz gyermekének.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

12

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Megnyugtatja a kisbabám

Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF348/11 ultra soft snuggle

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF348/11 ultra soft snuggle

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Puha, könnyen megfogható

Kislányunk nagyon szereti a plüsst, fiús színe ellenére a cumit is használtuk, de kb 4 hónapos kora körül elkezdett tőle öklendezni, azóta más fajta avent cumival használjuk.

Hátrányok

A cumi lehetne uniszex színű

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF348/11 ultra soft snuggle

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF348/11 ultra soft snuggle

29/07/2020

România

România

Cea mai bună marca de suzeta este cea philips

Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara

Előnyök

Super buna

Hátrányok

Nici unul

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF348/13 ultra soft snuggle

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF348/13 ultra soft snuggle

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az Egyesült Államokban 2016-ban 112 anyuka részvételével végzett fogyasztói teszt során az anyukák 96%-a úgy nyilatkozott, hogy a cumipajzs kevesebb nyomot hagy a bőrön, és kevesebb irritációt okoz.

  2. 2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak az ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.

  3. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  4. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  5. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat