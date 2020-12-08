2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Plüssállat ultra soft cumival
0 hó.+
Fogszabályozós és BPA-mentes
1 snuggle és 1 cumi 0–6 hónapos korig
Nincs több cumikeresés! A plüssállat révén a cumi könnyen megtalálható.
A kisbabák extra kényelmet élvezhetnek, amikor megölelik plüssállatukat. Puha anyagból készülnek, az enyhén nehéz mancsok pedig helyén tartják a cumit.
A plüssállat minden Philips Avent cumival kompatibilis, így olyan terméket állíthat össze, amely megfelelő lesz gyermekének.
5.0
5-ből
12
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Noni1021
08/12/2020
Magyarország
Megnyugtatja a kisbabám
Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF348/11 ultra soft snuggle
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF348/11 ultra soft snuggle
Ica90
18/02/2020
Magyarország
Puha, könnyen megfogható
Kislányunk nagyon szereti a plüsst, fiús színe ellenére a cumit is használtuk, de kb 4 hónapos kora körül elkezdett tőle öklendezni, azóta más fajta avent cumival használjuk.
Hátrányok
A cumi lehetne uniszex színű
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF348/11 ultra soft snuggle
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF348/11 ultra soft snuggle
Daria 27
29/07/2020
România
Cea mai bună marca de suzeta este cea philips
Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara
Előnyök
Super buna
Hátrányok
Nici unul
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF348/13 ultra soft snuggle
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF348/13 ultra soft snuggle
Az Egyesült Államokban 2016-ban 112 anyuka részvételével végzett fogyasztói teszt során az anyukák 96%-a úgy nyilatkozott, hogy a cumipajzs kevesebb nyomot hagy a bőrön, és kevesebb irritációt okoz.
2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak az ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat