2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Extra erős cumifej
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
18 hó+
Az extra nagy levegőnyílások szellőztetik a baba bőrét, így az szárazabb marad cumizás közben.
Az extra erős cumifej illeszkedik a szájpadlás, a fogak és az íny természetes alakjához.
Tudatosan választottuk a szilikont az ultra soft és ultra air cumikhoz, mivel ez egy biztonságos és semleges anyag, amelyet széles körben használnak az orvosi alkalmazásokban, mentes a veszélyes vegyi anyagoktól, endokrin aktív anyagoktól (pl. BPA) és allergénektől.
4.9
5-ből
144
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Timike123
21/01/2022
Magyarország
Kedves minták és jó minőség
Kisgyermekem imádja, nem pirosodik ki a bőre a cumi alatt, és a fogzásban sem jelent problémát. A minta is aranyos.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/12 cumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/12 cumi
Solya120
23/02/2020
Magyarország
Strapabíró cumi
Nagyon szuper cumi, cuki a minta és erős, strapabíró a cumifej is.
Hátrányok
Nem szól ellene semmi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/11 cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/11 cumi
Lina_1984
22/02/2020
Magyarország
Gyermek kedvence
Ajándékba vettem, és mind az anyuka, mind a gyermek kedvence, elégedett vele, főleg hogy fogszabalyozos és BPA mentes!
Előnyök
Fogszabalyzos, BPA mentes
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/11 cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/11 cumi
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit.