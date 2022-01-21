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Összes sorozat

  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését

Gyártás megszűnt

Philips Avent ultra aircumi

SCF349/18

4.9
| (144) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Biztosítja a baba bőrének légzését
A levegő kellemességével biztosít megnyugvást. A Philips Avent ultra air cumi extra nagy levegőnyílásokkal rendelkezik, így a baba bőre száraz marad. Az extra erős cumifeje pedig támogatja a fogak és az íny fejlődését. Különféle színekben és kivitelekben kapható.
Összes előny megtekintése

Tervezésénél fogva a fogzás időszakában is megnyugvást nyújt a babának

Biztosítja a baba bőrének légzését

  • Extra erős cumifej

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 csomagos kiszerelés

  • 18 hó+

Biztosítja a baba bőrének légzését

Biztosítja a baba bőrének légzését

Az extra nagy levegőnyílások szellőztetik a baba bőrét, így az szárazabb marad cumizás közben.

Extra erős cumifej

Extra erős cumifej

Az extra erős cumifej illeszkedik a szájpadlás, a fogak és az íny természetes alakjához.

A cumi 100%-ban élelmiszeripari használatra alkalmas szilikonból készült

A cumi 100%-ban élelmiszeripari használatra alkalmas szilikonból készült

Tudatosan választottuk a szilikont az ultra soft és ultra air cumikhoz, mivel ez egy biztonságos és semleges anyag, amelyet széles körben használnak az orvosi alkalmazásokban, mentes a veszélyes vegyi anyagoktól, endokrin aktív anyagoktól (pl. BPA) és allergénektől.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

144

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

2

21/01/2022

Magyarország

Magyarország

Kedves minták és jó minőség

Kisgyermekem imádja, nem pirosodik ki a bőre a cumi alatt, és a fogzásban sem jelent problémát. A minta is aranyos.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/12 cumi

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/12 cumi

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Strapabíró cumi

Nagyon szuper cumi, cuki a minta és erős, strapabíró a cumifej is.

Hátrányok

Nem szól ellene semmi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/11 cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/11 cumi

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Gyermek kedvence

Ajándékba vettem, és mind az anyuka, mind a gyermek kedvence, elégedett vele, főleg hogy fogszabalyozos és BPA mentes!

Előnyök

Fogszabalyzos, BPA mentes

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/11 cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/11 cumi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit.