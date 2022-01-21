2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Biztosítja a baba bőrének légzését
BPA-mentes
2 csomag, 80%-ban növényi alapú*
18 hónapos kortól, extra erős cumifejjel
A pajzsban lévő lyukak szellőztetik a baba bőrét, így az szárazabb marad a nyugalom és kényelem érdekében.
Fogszabályozó cumijaink puha szilikonból készülnek, hogy támogassák a száj izmainak természetes mozgását, és ezzel csökkentsék a malocclusio kockázatát. A keskeny nyakú cumi úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a nyelv és a szájpadlás közötti nyomást. A Philips Avent Ultra cumik az Oral Health Foundation független tanúsításával rendelkeznek. 100%-ban élelmiszeripari minőségű szilikonból készülnek, így tartósabbak és hosszabb élettartamúak, mint a gumiból (latexből) készült cumik, és nem tartalmaznak BPA-t, BPS-t, ftalátokat, PVC-t és policiklusos aromás szénhidrogéneket.
A cumikat úgy terveztük, hogy elősegítsék a természetes nyelvtartást, ami fontos az egészséges beszédfejlődéshez, ahogy a baba növekszik. Extra erős, hogy megnyugtassa a babát a fogzás idején. A texturált szilikon cumikat úgy terveztük, hogy az anyuka mellének érzetét adják vissza.
4.9
5-ből
145
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Timike123
21/01/2022
Magyarország
Kedves minták és jó minőség
Kisgyermekem imádja, nem pirosodik ki a bőre a cumi alatt, és a fogzásban sem jelent problémát. A minta is aranyos.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/12 cumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/12 cumi
Solya120
23/02/2020
Magyarország
Strapabíró cumi
Nagyon szuper cumi, cuki a minta és erős, strapabíró a cumifej is.
Hátrányok
Nem szól ellene semmi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/11 cumi
Date of Use 2019-01-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/11 cumi
Date of Use 2019-01-23
Lina_1984
22/02/2020
Magyarország
Gyermek kedvence
Ajándékba vettem, és mind az anyuka, mind a gyermek kedvence, elégedett vele, főleg hogy fogszabalyozos és BPA mentes!
Előnyök
Fogszabalyzos, BPA mentes
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/11 cumi
Date of Use 2019-01-22
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF349/11 cumi
Date of Use 2019-01-22
Kemény műanyag alkatrészek a szilikon cumi kivételével (tömegmérleg megközelítés).
Egyesült államokbeli fogyasztói teszt eredményei alapján (2023, n=201).
A 2023-as amerikai fogyasztói felmérés megerősíti a 98%-os cumielfogadást az Ultra cumiknál használt texturált Philips Avent cumik esetében (n=201).
A cumi hagyományos sterilizálási módszereihez (forralás) viszonyítva.
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.