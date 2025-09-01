Keresőkifejezés

    Egyszerű rutin, egyik etetéstől a következőig

      Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

      SCF359/00

      1 díj

      Egyszerű rutin, egyik etetéstől a következőig

      A melegítés és sterilizálás legmegbízhatóbb módja segít Önnek egy lépéssel előrébb járni a hétköznapokban. A kórházi szabványnak megfelelő vízfürdő-melegítés jobban megőrzi a tejfehérjét, míg az intelligens érzékelő megakadályozza a túlmelegedést. Itt az idő a tisztításra? A természetes gőz eltávolítja a kórokozók 99,9%-át.

      Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

      2-in-1 Warmer & Sterilizer
      2-in-1 Warmer & Sterilizer

      Premium

      Egyszerű rutin, egyik etetéstől a következőig

      Gyors, biztonságos melegítés és sterilizálás. Minden alkalommal.

      • Kíméletes melegítés, forró pontok nélkül
      • Vegyszermentes sterilizálás
      • Gyors és könnyű beállítás
      • A legtöbb termékkel kompatibilis
      Egyetlen gombnyomással 3 perc alatt felmelegíti a cumisüveget*

      Egyetlen gombnyomással 3 perc alatt felmelegíti a cumisüveget*

      Ideje etetni? A kórházi színvonalú vízfürdőben történő melegítés jobban megőrzi a tej tápanyagait anélkül, hogy a hatékonyság rovására menne. Akár Ön, akár egy másik gondozó eteti a babát, a legjobb melegítési technológia biztosítja, hogy 3 perc alatt minden készen álljon.*

      A baktériumok 99,9%-ának biztonságos eltávolítása természetes gőzzel

      A baktériumok 99,9%-ának biztonságos eltávolítása természetes gőzzel

      Ha eljött a takarítás ideje, használja a természetes gőz erejét a baktériumok 99,9%-ának eltávolítására. A gőz képes bejutni a apró zugokba és résekbe is, így tökéletes a baba cumisüvegének, cumijának és apró játékainak sterilizálására. És mindez vegyszermentes.

      Kórházi színvonalú vízfürdővel melegít

      Kórházi színvonalú vízfürdővel melegít

      Melegítse fel a tejet úgy, ahogy a kórházakban a nővérek, vízfürdőben. Más módszerekhez képest jobban megőrzi a csecsemő immunrendszerének felépítéséhez elengedhetetlen tejfehérjéket. Kíméletes és gyors, technológiánk minden etetésnél elősegíti a baba egészséges fejlődését.

      A tej állandó keringése megakadályozza a forró pontok kialakulását

      A tej állandó keringése megakadályozza a forró pontok kialakulását

      Melegítő technológiánk egyenletes és folyamatos hőáramlással védi a baba egészséges fejlődését elősegítő fehérjéket. A vízfürdős melegítésnek köszönhetően nem kell aggódnia a forró pontok miatt, amelyek a tej megromlását okozhatják. Ehelyett a baba minden alkalommal egyenletesen meleg, tápanyagokban gazdag táplálékot kaphat.

      Az intelligens érzékelő megakadályozza a túlmelegedést

      Az intelligens érzékelő megakadályozza a túlmelegedést

      A tej kezdeti hőmérsékletétől függetlenül intelligens érzékelőnk gondoskodik mindenről. A tej kezdeti hőmérsékletének érzékelésével automatikusan beállítja a melegítési időt. Nincs találgatás. Nincs túlmelegedés.

      Automatikusan kikapcsol és melegen tart

      Automatikusan kikapcsol és melegen tart

      Ne kételkedjen magában. A készülék automatikusan kikapcsol, ha befejezte a melegítést, és a cumisüveget akár 60 percig melegen tartja, így az éjszakai és nappali etetés is könnyebb és biztonságosabb.

      Melegítés és sterilizálás egyetlen intuitív gombbal

      Melegítés és sterilizálás egyetlen intuitív gombbal

      Akár először melegít, akár már tapasztalt szakember, az egygombos kezelőfelületünkkel minden gondozó könnyedén melegíthet és sterilizálhat. Minden folyamat során vizuális- és hangjelzéseket kap, mielőtt a készülék automatikusan kikapcsolna.

      Ellenőrizze a vízszintet az ablakon keresztül

      Ellenőrizze a vízszintet az ablakon keresztül

      Az új, átlátszó ablaknak köszönhetően az előkészítés mindenki számára intuitívvá válik. A melegítési ciklusok előtt gyorsan ellenőrizheti a vízszintet, hogy az mindig megfelelő legyen. Nincs találgatás. Minden, amit tudnia kell, Ön előtt van.

      Helytakarékos kialakításának köszönhetően minimálisra csökkenti a rendetlenséget

      Helytakarékos kialakításának köszönhetően minimálisra csökkenti a rendetlenséget

      Tartsa rendben otthonát egy olyan multifunkcionális eszközzel, amely minimális helyet foglal a pulton. A kis méretű, de átgondolt kialakítás lehetővé teszi, hogy egyszerre sterilizáljon cumisüveget, kis játékokat és cumikat.

      Gyors és egyszerű tisztítás

      Gyors és egyszerű tisztítás

      Meglepően egyszerű kialakításnak köszönhetően tisztítása ugyanolyan könnyű , mint a melegítés és a sterilizálás. Egy ruhával törölje át a melegítő és a sterilizáló készüléket; a medence széles szájának köszönhetően könnyen elérheti a belső részeket. A sterilizáló tartozék szükség esetén mosogatógépben is mosható.

      A legtöbb cumisüveggel és befőttesüveggel kompatibilis

      A legtöbb cumisüveggel és befőttesüveggel kompatibilis

      Ahogy a kisbabája növekszik, jó tudni, hogy melegítőnk mindenféle márkájú, anyagú és méretű cumisüveghez is használhat. És amikor gyermeke készen áll a szilárd ételek fogyasztására, melegítőnk üvegekhez is használható.

      Hozza ki a legtöbbet a baba mindennap használt tárgyaiból

      Hozza ki a legtöbbet a baba mindennap használt tárgyaiból

      Gőzsterilizáló technológiánk a legbiztonságosabb módszer a baba tárgyainak fertőtlenítésére. Hatékony a baktériumok ellen, miközben kíméletes a különböző anyagokhoz, meghosszabbítva a termékek élettartamát. A kisméretű tárgyak sterilizálására szolgáló tartozékkal könnyedén sterilizálhatja a cumisüvegeket, cumikat, pótalkatrészeket és kisméretű játékokat.

      Műszaki adatok

      • Termék anyaga

        Termék anyaga
        Műanyag (PP és ABS)

      • Műszaki adatok

        Energiafogyasztás
        400  W
        Feszültség (S_0000156)
        • 220–240 V ~ 50–60 Hz
        • 120–127 V ~ 50–60 Hz (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó)

      • Tömeg és méretek

        Tömeg
        1000  g
        Termék méretei (Sz x Ma x Mé)
        260,4 x 150 x 210,5  mm

      • Származási hely

        Gyártás helye:
        Kína

      • A következőt tartalmazza:

        2 az 1-ben melegítő és sterilizáló
        1 db

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      * 150 ml/5 uncia szobahőmérsékletű tej egy Avent 9oz Natural cumisüvegben.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

