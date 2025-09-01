SCF359/00
Egyszerű rutin, egyik etetéstől a következőig
A melegítés és sterilizálás legmegbízhatóbb módja segít Önnek egy lépéssel előrébb járni a hétköznapokban. A kórházi szabványnak megfelelő vízfürdő-melegítés jobban megőrzi a tejfehérjét, míg az intelligens érzékelő megakadályozza a túlmelegedést. Itt az idő a tisztításra? A természetes gőz eltávolítja a kórokozók 99,9%-át.Összes előny megtekintése
Ideje etetni? A kórházi színvonalú vízfürdőben történő melegítés jobban megőrzi a tej tápanyagait anélkül, hogy a hatékonyság rovására menne. Akár Ön, akár egy másik gondozó eteti a babát, a legjobb melegítési technológia biztosítja, hogy 3 perc alatt minden készen álljon.*
Ha eljött a takarítás ideje, használja a természetes gőz erejét a baktériumok 99,9%-ának eltávolítására. A gőz képes bejutni a apró zugokba és résekbe is, így tökéletes a baba cumisüvegének, cumijának és apró játékainak sterilizálására. És mindez vegyszermentes.
Melegítse fel a tejet úgy, ahogy a kórházakban a nővérek, vízfürdőben. Más módszerekhez képest jobban megőrzi a csecsemő immunrendszerének felépítéséhez elengedhetetlen tejfehérjéket. Kíméletes és gyors, technológiánk minden etetésnél elősegíti a baba egészséges fejlődését.
Melegítő technológiánk egyenletes és folyamatos hőáramlással védi a baba egészséges fejlődését elősegítő fehérjéket. A vízfürdős melegítésnek köszönhetően nem kell aggódnia a forró pontok miatt, amelyek a tej megromlását okozhatják. Ehelyett a baba minden alkalommal egyenletesen meleg, tápanyagokban gazdag táplálékot kaphat.
A tej kezdeti hőmérsékletétől függetlenül intelligens érzékelőnk gondoskodik mindenről. A tej kezdeti hőmérsékletének érzékelésével automatikusan beállítja a melegítési időt. Nincs találgatás. Nincs túlmelegedés.
Ne kételkedjen magában. A készülék automatikusan kikapcsol, ha befejezte a melegítést, és a cumisüveget akár 60 percig melegen tartja, így az éjszakai és nappali etetés is könnyebb és biztonságosabb.
Akár először melegít, akár már tapasztalt szakember, az egygombos kezelőfelületünkkel minden gondozó könnyedén melegíthet és sterilizálhat. Minden folyamat során vizuális- és hangjelzéseket kap, mielőtt a készülék automatikusan kikapcsolna.
Az új, átlátszó ablaknak köszönhetően az előkészítés mindenki számára intuitívvá válik. A melegítési ciklusok előtt gyorsan ellenőrizheti a vízszintet, hogy az mindig megfelelő legyen. Nincs találgatás. Minden, amit tudnia kell, Ön előtt van.
Tartsa rendben otthonát egy olyan multifunkcionális eszközzel, amely minimális helyet foglal a pulton. A kis méretű, de átgondolt kialakítás lehetővé teszi, hogy egyszerre sterilizáljon cumisüveget, kis játékokat és cumikat.
Meglepően egyszerű kialakításnak köszönhetően tisztítása ugyanolyan könnyű , mint a melegítés és a sterilizálás. Egy ruhával törölje át a melegítő és a sterilizáló készüléket; a medence széles szájának köszönhetően könnyen elérheti a belső részeket. A sterilizáló tartozék szükség esetén mosogatógépben is mosható.
Ahogy a kisbabája növekszik, jó tudni, hogy melegítőnk mindenféle márkájú, anyagú és méretű cumisüveghez is használhat. És amikor gyermeke készen áll a szilárd ételek fogyasztására, melegítőnk üvegekhez is használható.
Gőzsterilizáló technológiánk a legbiztonságosabb módszer a baba tárgyainak fertőtlenítésére. Hatékony a baktériumok ellen, miközben kíméletes a különböző anyagokhoz, meghosszabbítva a termékek élettartamát. A kisméretű tárgyak sterilizálására szolgáló tartozékkal könnyedén sterilizálhatja a cumisüvegeket, cumikat, pótalkatrészeket és kisméretű játékokat.
