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Összes sorozat

  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését

Gyártás megszűnt

Philips Avent ultra aircumi

SCF376/14

4.9
| (354) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Biztosítja a baba bőrének légzését
A levegő kellemességével biztosít megnyugvást. A Philips Avent ultra air cumi extra nagy nyílásai segítenek megőrizni a bőr szárazságát. Fluoreszkáló gombjainak köszönhetően pedig a sötétben is látható. Különféle színekben és kivitelekben kapható.
Összes előny megtekintése

Könnyen megtalálható a sötétben

Biztosítja a baba bőrének légzését

  • Sötétben fluoreszkáló gombbal

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 csomagos kiszerelés

  • 6-18 hó

Biztosítja a baba bőrének légzését

Biztosítja a baba bőrének légzését

Az extra nagy levegőnyílások szellőztetik a baba bőrét, így az szárazabb marad cumizás közben.

Sokáig fluoreszkál a sötétben

Sokáig fluoreszkál a sötétben

Használja támpontul a sötétben fluoreszkáló gombot, hogy a villany felkapcsolása nélkül is gyorsan megtalálhassa kisbabája ultra air cumiját.

A cumi 100%-ban élelmiszeripari használatra alkalmas szilikonból készült

A cumi 100%-ban élelmiszeripari használatra alkalmas szilikonból készült

Tudatosan választottuk a szilikont az ultra soft és ultra air cumikhoz, mivel ez egy biztonságos és semleges anyag, amelyet széles körben használnak az orvosi alkalmazásokban, mentes a veszélyes vegyi anyagoktól, endokrin aktív anyagoktól (pl. BPA) és allergénektől.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

354

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék minőségben és funciójában is kiváló!

Szerintem minőségileg ez a legjobb cumi, tökéletes a mérete! Több márkát is kipróbaltunk , de a nyomába sem ér ennek a terméknek!

Előnyök

Tökéletes

Hátrányok

Nincs ilyen!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/22 cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/22 cumi

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletesség

Légáteresztö,igy védi a baba puha bőrét,BPA mentes! Mindezek mellett ejszaka könnyen megtaláljuk mivel világít! Imádjuk

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/11 cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/11 cumi

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Ajánlom

Nagyon szereti a kisfiam. Jól illeszkedik a kis arcához. És jó hogy világít, éjszaka nagyon hasznos!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/11 cumi

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultra air SCF376/11 cumi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips Avent ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.

  2. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit.