2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db cumisüveg
125 ml
Újszülött átfolyású cumi
0 hó.+
Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.
A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*
A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.
5.0
5-ből
22
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Irina87
14/06/2019
România
Cel mai bun produs
"Recenzie pentru campania Philips Avent " Biberonul Avent a devenit de neînlocuit datorita ușurinței cu care se pune laptele praf. Noaptea mai ales, orice minut de somn contează, asa ca pentru mine a gust un real folos.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF560/00 Biberon Classic+
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF560/00 Biberon Classic+
Adee
14/06/2019
România
Recenzie din Campania Philips Avent
Recomand cu drag!Calitate garantata;hranire usoara a bebelusului,fara scurgere
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF560/00 Biberon Classic+
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF560/00 Biberon Classic+
PopaAlexandra
03/07/2018
România
Acest produs a fost și este foarte bun.
Toate produsele Philips sunt super ok. Fetita mea a fost și este foarte incantata de el. Abia așteptăm să folosim și alte produse din gama Philips.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF680/17 Biberon Classic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF680/17 Biberon Classic
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.
A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.