2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
260 ml
Lassú átfolyású etetőcumi
1 hó.+
Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.
A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*
A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.
4.7
5-ből
101
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Tadri 3
18/02/2020
Magyarország
Kiválló fejlesztés
Ennek a címiségnek köszönhetően tudott aludni a keresztfiam mert gyötörte a hasfájás. Jó kialakítás,a cumija nem koszolódik könnyen tisztán tartható.
Előnyök
Jó találmány
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg
Szimianyu
18/10/2019
Magyarország
Szuper termék, nem csöpög mellé és nagyon jól tud enni belőle a gyermekem! Csak ajánlani tudom mindnekinek!Már 1 hónapos kortól használtuk!Imádjuk!!!!
Mind két kislányom kedvenc cumisüvege!Csak ajánlani tudom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF574/14 Classic+ cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF574/14 Classic+ cumisüveg
Zsu81
28/09/2019
Magyarország
Mind a 3 gyermekemnél ezt használtam/om.
Szeretem.Van más Avent termékem is. Ajándékba is vettem szettet. A szűkítőkarika kicsit zavaró, ha nem rakjuk bele kifolyik a tartalom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF813/27 Anti-colic cumisüveg
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.
A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.