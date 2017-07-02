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Összes sorozat

  • Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra
  • Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra
  • Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra
  • Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra

Gyártás megszűnt

Philips AventItatópohár babáknak

SCF600/11

4.8
| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra
A Philips Avent BPA-mentes varázsitatója csodálatos, csepegésmentes pohár: a gyermek akár rázhatja, dobálhatja, oldalára fektetheti, mégsem folyik ki, és könnyű inni belőle. A szeleppel ellátott itatófejek a cumisüvegekkel együtt is használhatók, így ezek is cseppmentessé tehetők.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Cseppmentes

Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra

  • 200 ml

  • Puha itatófej 6 hónapos kortól

Védőkupak, tiszta itatófej

Védőkupak, tiszta itatófej

A rápattintható védőkupak tisztán tartja az itatófejet és szivárgásmentes szállítást biztosít

Puha itatófej szabadalmaztatott szivárgásmentes szeleppel

Puha itatófej szabadalmaztatott szivárgásmentes szeleppel

A Philips Avent itatófejes pohár szabadalmaztatott szelepe szabályozza a folyadék áramlását és megakadályozza a szivárgást, még lefelé fordított vagy elfektetett pohárnál is.

A puha, rugalmas itatófej az első lépés a pohárból ivás felé

A puha, rugalmas itatófej az első lépés a pohárból ivás felé

A puha, rugalmas itatófej ideális a szoptatásról és cumisüvegről a pohár használatára való átállás megkönnyítésére

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

02/07/2017

Polska

Polska

Najlepszy!!!

Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF600/11 Kubek dla dziecka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF600/11 Kubek dla dziecka

20/05/2012

Polska

Polska

produkt łatwy w użytku dla każdego

ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF600/12 Kubek dla dziecka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF600/12 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Kubek jest rewelacyjny!

Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF600/12 Kubek dla dziecka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF600/12 Kubek dla dziecka

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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