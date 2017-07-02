2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
200 ml
Puha itatófej 6 hónapos kortól
A rápattintható védőkupak tisztán tartja az itatófejet és szivárgásmentes szállítást biztosít
A Philips Avent itatófejes pohár szabadalmaztatott szelepe szabályozza a folyadék áramlását és megakadályozza a szivárgást, még lefelé fordított vagy elfektetett pohárnál is.
A puha, rugalmas itatófej ideális a szoptatásról és cumisüvegről a pohár használatára való átállás megkönnyítésére
4.8
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
aloiv
02/07/2017
Polska
Najlepszy!!!
Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF600/11 Kubek dla dziecka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF600/11 Kubek dla dziecka
ewa1988
20/05/2012
Polska
produkt łatwy w użytku dla każdego
ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF600/12 Kubek dla dziecka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF600/12 Kubek dla dziecka
kluska13
15/05/2012
Polska
Kubek jest rewelacyjny!
Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF600/12 Kubek dla dziecka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF600/12 Kubek dla dziecka
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