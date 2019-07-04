Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

11

p

:

47

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra
  • Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra
  • Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra
  • Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra

Gyártás megszűnt

Philips AventItatópohár babáknak

SCF602/01

2.5
| (4) Értékelések
Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra
A Philips Avent BPA-mentes varázsitatója csodálatos, csepegésmentes pohár: a gyermek akár rázhatja, dobálhatja, oldalára fektetheti, mégsem folyik ki, és könnyű inni belőle. A szeleppel ellátott itatófejek a cumisüvegekkel együtt is használhatók, így ezek is cseppmentessé tehetők.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Cseppmentes

Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra

  • 260 ml-es

  • Kemény itatófej 12 hónapos kortól

Védőkupak, tiszta itatófej

Védőkupak, tiszta itatófej

A rápattintható védőkupak tisztán tartja az itatófejet és szivárgásmentes szállítást biztosít

Szivárgásmentes itatófej szabadalmaztatott szeleppel

Szivárgásmentes itatófej szabadalmaztatott szeleppel

A szabadalmaztatott szelep vízszintes vagy függőleges helyzetben is hatékonyan szabályozza a folyadék áramlását.

Kemény itatófej 12 hónapos kortól

Kemény itatófej 12 hónapos kortól

A harapásálló itatófej használatával a gyerekek biztonságosan ihatnak pohárból. Ideális a fogzás idejére

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

2.5

5-ből

4

Értékelések

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF602/22 Дитяча чашка

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF602/12 Kubek dla dziecka

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF602/12 Kubek dla dziecka

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF602/12 Kubek dla dziecka

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 