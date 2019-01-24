2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tárhely
A dátum és a tartalom könnyen, közvetlenül ráírható a poharakra
Az anyatejtároló edények minden Philips Avent mellszívóval és etetőcumival kompatibilisek.
A Philips Avent poharak hűtőszekrényben vagy mélyhűtőben tárolhatók, és mosogatógépben tisztíthatók
5.0
5-ből
17
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
zsobogyo
24/01/2019
Magyarország
Nagyon praktikus termék
Nagyon praktikus, hogy az adapter segítségével a tejtároló poharakba lehet közvetlenül fejni és gyorsan eltenni a hűtőbe. A poharak jó minőségűek, könnyen tisztíthatóak és később a tej mellett babaétel tárolására is használhatóak. Egyetlen negatívum számomra, hogy a ceruza nem látszik a poháron, az alkoholos filc meg nehezebben jön le róla.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók
Zoe41
29/12/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
doskonałe
mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
klio
18/06/2015
Polska
Niezbędnik dla każdej mamy
Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm