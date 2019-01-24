Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

06

ó

:

11

p

:

50

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért
  • Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért
  • Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért
  • Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért
  • Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért
  • Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért

Gyártás megszűnt

Philips Avent VIAAvent anyatejtárolók

SCF612/10

5
| (17) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért
A Philips Avent sokoldalú, helytakarékos tárolórendszer, mely együtt növekszik gyermekével. Elegendő egyetlen pohár az anyatej vagy a bébiétel tárolásához. Minden Philips Avent mellszívóhoz és etetőcumihoz megfelelő.
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
Mikrohullámú sterilizáló tasakok

Mikrohullámú sterilizáló tasakok

SCF297/05

Cumisüveg-sterilizáló

Cumisüveg-sterilizáló

SCF291/00

Tejtárolásra szolgáló pohár

Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért

  • Tárhely

Könnyen rendszerezhető

Könnyen rendszerezhető

A dátum és a tartalom könnyen, közvetlenül ráírható a poharakra

Minden Philips Avent mellszívóhoz és etetőcumihoz használható

Az anyatejtároló edények minden Philips Avent mellszívóval és etetőcumival kompatibilisek.

Hűtőben/mélyhűtőben való tárolásra

A Philips Avent poharak hűtőszekrényben vagy mélyhűtőben tárolhatók, és mosogatógépben tisztíthatók

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

17

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus termék

Nagyon praktikus, hogy az adapter segítségével a tejtároló poharakba lehet közvetlenül fejni és gyorsan eltenni a hűtőbe. A poharak jó minőségűek, könnyen tisztíthatóak és később a tej mellett babaétel tárolására is használhatóak. Egyetlen negatívum számomra, hogy a ceruza nem látszik a poháron, az alkoholos filc meg nehezebben jön le róla.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF612/10 Avent anyatejtárolók

29/12/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

doskonałe

mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

18/06/2015

Polska

Polska

Niezbędnik dla każdej mamy

Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.