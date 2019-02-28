Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

06

ó

:

11

p

:

31

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Egy rendszer - számos lehetőség
  • Egy rendszer - számos lehetőség
  • Egy rendszer - számos lehetőség
  • Egy rendszer - számos lehetőség

Gyártás megszűnt

Philips Avent VIAVIA etető szett

SCF613/20

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Egy rendszer - számos lehetőség
A VIA sokoldalú, helytakarékos rendszer, amelyet úgy terveztek, hogy gyermekével együtt "növekedjen". A VIA poharak ideálisak a finom, házi készítésű ételek tárolására és szállítására is.
Összes előny megtekintése

BPA mentes tárolási rendszer

Egy rendszer - számos lehetőség

Könnyen rendszerezhető

Könnyen rendszerezhető

A dátum és a tartalom könnyen, közvetlenül ráírható a poharakra

Biztonságosan záródó, rácsavarható rendszer

Biztonságosan záródó, rácsavarható rendszer

Biztonságos tárolás és szállítás

Utazáshoz ideális

Utazáshoz ideális

Tároláshoz és utazáshoz ideális

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná sada na začátek příkrmů

Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

22/12/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

bardzo praktyczne

świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.