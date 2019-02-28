2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A dátum és a tartalom könnyen, közvetlenül ráírható a poharakra
Biztonságos tárolás és szállítás
Tároláshoz és utazáshoz ideális
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Skyv
28/02/2019
Česká republika
Výborná sada na začátek příkrmů
Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Zoe41
22/12/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
bardzo praktyczne
świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka