2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 30%+10% kedvezmény a SZURET10 kuponkóddal
Szüreteld le őszi ajánlatainkat! 2026. 09.24-10.11. között, válogatott termékekre, a készlet erejéig.
Gyártás megszűnt
SCF615/10
Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért
A Philips Avent sokoldalú, helytakarékos tárolórendszer, mely együtt növekszik gyermekével. Elegendő egyetlen pohár az anyatej vagy a bébiétel tárolásához. Minden Philips Avent mellszívóhoz és etetőcumihoz megfelelő.
180 ml
Biztonságos tárolás és szállítás
Tárolja az értékes anyatejet vagy a bébiételt Philips Avent anyatejtároló poharakkal. Az ételt a hűtőszekrényben vagy a fagyasztóban is tárolhatja.
A tökéletes megoldás, ha útra kel. Könnyedén magával viheti a babájának szánt ételt, ha elindul otthonról
Értékelések
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.