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Gyártás megszűnt

Philips Avent VIAAvent újrasterilizálható poharak

SCF615/10

Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért

A Philips Avent sokoldalú, helytakarékos tárolórendszer, mely együtt növekszik gyermekével. Elegendő egyetlen pohár az anyatej vagy a bébiétel tárolásához. Minden Philips Avent mellszívóhoz és etetőcumihoz megfelelő.

Összes előny megtekintése
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világszerte az anyukák által ajánlott márka1

Kompatibilis termékek
Felújított sterilizáló

Felújított sterilizáló

SCF293/00R1

Philips Avent sterilizáló zacskó

Philips Avent sterilizáló zacskó
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SCF297/05

Cumisüveg-sterilizáló

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Philips Avent elektromos gőzsterilizáló

Philips Avent elektromos gőzsterilizáló
Sterilizáló

SCF293/00

Tejtárolásra szolgáló pohár

Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért

  • 180 ml

Biztonságosan záródó, rácsavarható rendszer

Biztonságosan záródó, rácsavarható rendszer

Biztonságos tárolás és szállítás

Tegye el, amit a babájának szán

Tárolja az értékes anyatejet vagy a bébiételt Philips Avent anyatejtároló poharakkal. Az ételt a hűtőszekrényben vagy a fagyasztóban is tárolhatja.

Vigye magával, amit a babájának szán, hogy útközben is meg tudja etetni

A tökéletes megoldás, ha útra kel. Könnyedén magával viheti a babájának szánt ételt, ha elindul otthonról

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 