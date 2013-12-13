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Összes sorozat

  • A kisbaba első próbálkozásai a pohárral
  • A kisbaba első próbálkozásai a pohárral

Gyártás megszűnt

Philips AventTanulóüveg szett

SCF625/01

2
| (1) Vélemény
A kisbaba első próbálkozásai a pohárral
A Philips Avent tanulóüveg szett puha itatófejjel és könnyen megmarkolható fogantyúkkal rendelkezik, így segítve a babát az önálló ivás elsajátításában.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Puha itatófejjel ellátott itató

A kisbaba első próbálkozásai a pohárral

  • 125 ml

Puha itatófej

Puha itatófej

Az érzékeny íny védelméért

Tartozék: tanulófül

Illessze a fület a gyermeke által már megszokott cumisüvegre, hogy önállóan is megtanulhasson inni.

Kompatibilis a Philips Avent cumisüvegekkel és kupakokkal

Az összes Philips Avent cumisüveggel és pohárral kompatibilis, kivéve az üvegből készült cumisüvegeket és az Első Ivópoharakat/Első gyerekpoharakat. Ez azt jelenti, hogy az elemeket cserélgetve tökéletes poharat készíthet, amely teljesen megfelel gyermeke egyéni fejlődési igényeinek.

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Értékelések

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2.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
1

13/12/2013

Polska

Polska

Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!

Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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