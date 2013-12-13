2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF625/01
125 ml
Az érzékeny íny védelméért
Illessze a fület a gyermeke által már megszokott cumisüvegre, hogy önállóan is megtanulhasson inni.
Az összes Philips Avent cumisüveggel és pohárral kompatibilis, kivéve az üvegből készült cumisüvegeket és az Első Ivópoharakat/Első gyerekpoharakat. Ez azt jelenti, hogy az elemeket cserélgetve tökéletes poharat készíthet, amely teljesen megfelel gyermeke egyéni fejlődési igényeinek.
2.0
5-ből
1
Vélemény
Moli15
13/12/2013
Polska
Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!
Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
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