Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

05

ó

:

40

p

:

29

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására
  • Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására
  • Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására
  • Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására
  • Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására
  • Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Ételtároló VIA pohár

SCF639/05

4.8
| (139) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására
Tárolja egészséges ételeit az új ételtároló poharainkban. A Philips Avent készüléknek köszönhetően az otthoni vagy utazás közbeni sterilizálást követően újra használhatja poharait.
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/20

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Mellszívó

SCF395/01

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF395/31

Egydarabos elektromos, tölthető

Egydarabos elektromos, tölthető

SCF396/31

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/10

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/13

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/16

Szivárgásmentesen záró fedéllel

Ideális megoldás az étel otthoni és utazás közbeni tárolására

  • 5db 240ml pohár

A dátum és a tartalom egyszerűen követhető

A dátum és a tartalom egyszerűen követhető

Az egyszerű tároláshoz

Hűtőben/mélyhűtőben való tárolásra

Hűtőben/mélyhűtőben való tárolásra

A legváltozatosabb felhasználási lehetőség érdekében.

Egyszerű használat és tisztítás

Egyszerű használat és tisztítás

Biztonságosan használható cumisüveg-melegítőben, mikrohullámú sütőben, mosogatógépen és sterilizátorban.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

139

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

2

25/11/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Könnyen kezelhető, praktikus

Könnyen használható termék anyatej hűtőben való tárolására.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF618/10 Anyatejtároló poharak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF618/10 Anyatejtároló poharak

08/08/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Anyatejtároló

Már 11 évvel ez előtt az első gyermekünknél is használtam anytej és bébi étel tárolásra.Most várjuk a második gyermekünket.Könnyen tisztítható,jól zárható és praktikus.Adapterrel egyből bele lehet fejni a tejet mellszívóval is.Nekem jobban bevált,mint az anyatej tároló zacskó.

Előnyök

Praktikus,könnyen tisztítható,nem csak anyatej tárolásra használható.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF618/10 Anyatejtároló poharak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF618/10 Anyatejtároló poharak

20/05/2021

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó

Szeretjük, mert jó méretűek, jól záródó kupakok, bármit tárolhatunk benne, és illeszkedik a többi cumisüveses kellékhez

Előnyök

Jól záródó, praktikus

Hátrányok

Fagyasztóba sok helyet foglal

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF619/05 Avent Anyatejtároló VIA poharak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF619/05 Avent Anyatejtároló VIA poharak

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.