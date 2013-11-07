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Összes sorozat

  • Az aktív és egészséges táplálásért
  • Az aktív és egészséges táplálásért
  • Az aktív és egészséges táplálásért
  • Az aktív és egészséges táplálásért

Gyártás megszűnt

Philips Avent AirflexClassic cumisüveg

SCF646/17

4.8
| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Az aktív és egészséges táplálásért
A Philips Avent Airflex cumisüveg egyedülálló Avent Airflex etetőcumival van ellátva, mely elősegíti az egészséges, aktív táplálást, összehangoltan működik a kisbaba természetes táplálkozási ritmusával. Az Airflex etetőcumi lehetővé teszi, hogy a baba szopjon és ha szükséges, cumisüvegből is egyen.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy csökkenti a hasfájást

Az aktív és egészséges táplálásért

  • 1 db cumisüveg

  • 330 ml

  • Változtatható átfolyású etetőcumi

  • 3 hó.+

Változó átfolyású cumi a sűrűbb folyadékokhoz

Változó átfolyású cumi a sűrűbb folyadékokhoz

A variábilis folyású etetőcumi nyílása állítható folyási erősséget tesz lehetővé. A folyás erőssége egyszerűen változtatható, mindössze a cumisüveget kell elfordítani úgy, hogy az etetőcumin látható I, II vagy III jel a csecsemő orrával egy vonalban álljon

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ez megkönnyíti azt, hogy gyermeke felváltva tudjon szopni és cumisüvegből enni.

Beépített Airflex szelep

Beépített Airflex szelep

Az Avent Airflex cumisüveg az Airflex szeleppel a csecsemő természetes szívási ütemével összehangoltan működik.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt.

Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

idealny produkt

butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt napewno posłuży bardzo długo

Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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