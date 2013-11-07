2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
330 ml
Változtatható átfolyású etetőcumi
3 hó.+
A variábilis folyású etetőcumi nyílása állítható folyási erősséget tesz lehetővé. A folyás erőssége egyszerűen változtatható, mindössze a cumisüveget kell elfordítani úgy, hogy az etetőcumin látható I, II vagy III jel a csecsemő orrával egy vonalban álljon
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ez megkönnyíti azt, hogy gyermeke felváltva tudjon szopni és cumisüvegből enni.
Az Avent Airflex cumisüveg az Airflex szeleppel a csecsemő természetes szívási ütemével összehangoltan működik.
4.8
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Kinga83
07/11/2013
Polska
Świetny produkt.
Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
iredew
22/09/2013
Polska
idealny produkt
butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
KasiaSz
22/09/2013
Polska
Ten produkt napewno posłuży bardzo długo
Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
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