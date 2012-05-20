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  • A kényelmes, egészséges táplálkozásért
  • A kényelmes, egészséges táplálkozásért
  • A kényelmes, egészséges táplálkozásért
  • A kényelmes, egészséges táplálkozásért

Gyártás megszűnt

Philips Avent Tempo- Disposable SystemTermészetes etetési megoldás

SCF648/01

4.6
| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A kényelmes, egészséges táplálkozásért
Élvezze a baba kényelmes, biztonságos etetését az Avent Tempo természetes etetési rendszerrel. Mivel a Tempo etetőpohár alkalmazkodik a fogyó táplálék mennyiségéhez, a baba maga szabályozhatja a tej áramlását, és ritkábban nyel levegőt.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

A baba természetes szopási ritmusához alkalmazkodik

A kényelmes, egészséges táplálkozásért

  • 125 ml

Előformázott, elősterilizált etetőpohár

Előformázott, elősterilizált etetőpohár

Az elősterilizált, eldobható, széles Tempo etetőpohár megkönnyíti a töltést és az etetést.

Egyszer használatos, eldobható

Egyszer használatos, eldobható

Az erős, széles kialakítású és etetésre kész Tempo poharakat könnyű megtölteni és használni. Élvezze az elősterilizált, egyszer használatos poharak kényelmét minden etetésnél.

A pohár behorpad, ezért a baba pocakjába kevesebb levegő kerül

A pohár behorpad, ezért a baba pocakjába kevesebb levegő kerül

A Tempo pohár etetés közben behorpad, ezért a baba pocakjába kevesebb levegő kerül.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 