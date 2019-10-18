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Gyártás megszűnt
A jóllakott csecsemő nyugodtan tölti az éjszakát
A csecsemőknél a sírás általában a nyugtalanság leggyakoribb jele. A Philips Avent Advanced Classic cumisüveg használata jelentősen csökkenti a hasfájást*** és a nyugtalanságot. Különösen éjszaka tapasztalható kevesebb nyugtalanság.**
Hagyományos
330 ml
A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen, megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz.**
Miközben a csecsemő eszik, az Avent etetőcumin található egyedülálló peremen lévő levegőző lyukak megnyúlnak, hogy a levegő a cumisüvegbe és ne a baba pocakjába kerüljön. A szopáshoz hasonlóan, a csecsemő határozza meg a folyadék áramlását.
Öt különböző folyáserősségű etetőcumi kapható.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Szandi85
18/10/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Újszülött kortól használjuk ezt a fajta cumisüveget a mai napig! Nem engedi vissza a levegőt, ami nagyon jó hisz nem fáj a baba pocija tőle! Több féle méretben lehet kapni, a baba korának megfelelően és ahogy észre veszem könnyű a babának enni is belőle, nem kell erősen szivni, hogy jöjjön belőle a tej! Nem csicsás, egyszerű üveg, mi elégedettek vagyunk vele!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF666/18 Cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF666/18 Cumisüveg
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint a babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint a más cumisüvegből tápláltak (Gyermekegészségügyi Intézet, London, 2008).
Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből tápláltak, különösen éjszaka.