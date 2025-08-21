2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF670/01
260 ml-es
12 hó+
A stílusos itatóval hosszabb ideig frissen tarthatja gyermekének italát, amikor kimozdul otthonról
A szabadalmaztatott szelep vízszintes vagy függőleges helyzetben is hatékonyan szabályozza a folyadék áramlását.
A gyorsabb átfolyást szavatoló itatófej harapásálló kivitelben készül, a nagyobb itatópohár több folyadékot tárol.
Értékelések
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
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