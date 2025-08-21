Hosszabb ideig frissen tartja az italt

A Philips Avent hőtartó varázsitató kialakításánál fogva bárhol használható. Ez a duplafalú, stílusos, vidám állatmintás itató hosszabb ideig frissen tartja az italt. Tartozéka egy harapásálló itatófej és egy csepegésmentes szelep.