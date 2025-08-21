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Összes sorozat

  • Hosszabb ideig frissen tartja az italt
  • Hosszabb ideig frissen tartja az italt

Gyártás megszűnt

Philips AventHőtartó Varázsitató

SCF670/01

Hosszabb ideig frissen tartja az italt
A Philips Avent hőtartó varázsitató kialakításánál fogva bárhol használható. Ez a duplafalú, stílusos, vidám állatmintás itató hosszabb ideig frissen tartja az italt. Tartozéka egy harapásálló itatófej és egy csepegésmentes szelep.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Csepegésmentes és harapásálló itatófej

Hosszabb ideig frissen tartja az italt

  • 260 ml-es

  • 12 hó+

Bárhol használható, frissen tartja az italt

Bárhol használható, frissen tartja az italt

A stílusos itatóval hosszabb ideig frissen tarthatja gyermekének italát, amikor kimozdul otthonról

Szivárgásmentes itatófej szabadalmaztatott szeleppel

Szivárgásmentes itatófej szabadalmaztatott szeleppel

A szabadalmaztatott szelep vízszintes vagy függőleges helyzetben is hatékonyan szabályozza a folyadék áramlását.

Gyorsabb átfolyású és harapásálló itatófej

Gyorsabb átfolyású és harapásálló itatófej

A gyorsabb átfolyást szavatoló itatófej harapásálló kivitelben készül, a nagyobb itatópohár több folyadékot tárol.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. Más Philips Avent totyogó itatóval fel nem cserélhető