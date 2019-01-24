2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
240 ml
Lassú átfolyású cumi
1 hó.+
A Natural üveg cumisüveg hőálló és ellenáll a hősokknak. Emiatt biztonságosan tárolható a hűtőben, felmelegíthető és sterilizálható.
Prémium minőségű bórszilikát üvegből készült, hogy a legmagasabb fokú tisztaságot biztosítsa.
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.
4.3
5-ből
11
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
Gergokiss
24/01/2019
Magyarország
3 gyereknél is bevállt
Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
IoanaRo35
27/05/2019
România
Cel mai bun biberon de pe piata
Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Ramona14
29/06/2018
România
Folosit din prima zi
Cele mai bune. Le folosim încă din prima zi . Sunt foarte usor de folosit si întreținut. Recomand .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
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