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Összes sorozat

  • Könnyen kombinálható a szoptatással
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  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
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  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural üveg cumisüveg

SCF673/17

4.3
| (11) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
Könnyen kombinálható a szoptatással
Natural üveg cumisüvegünk segítségével a cumisüveges táplálás még természetesebbé tehető a baba és az Ön számára. Az etetőcumi kényelmes „szirmos” kialakítása a melléhez hasonló természetes ráharapást tesz lehetővé, így a baba könnyebben szokja meg, ha felváltva szoptatják és cumisüvegből táplálják.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Természetes mell-érzet

Könnyen kombinálható a szoptatással

  • 1 db cumisüveg

  • 240 ml

  • Lassú átfolyású cumi

  • 1 hó.+

Hőálló

Hőálló

A Natural üveg cumisüveg hőálló és ellenáll a hősokknak. Emiatt biztonságosan tárolható a hűtőben, felmelegíthető és sterilizálható.

Gyógyszerészeti minőségű üveg

Prémium minőségű bórszilikát üvegből készült, hogy a legmagasabb fokú tisztaságot biztosítsa.

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

11

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

2

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

3 gyereknél is bevállt

Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF673/17 Natural üveg cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF673/17 Natural üveg cumisüveg

27/05/2019

România

România

Cel mai bun biberon de pe piata

Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

29/06/2018

România

România

Folosit din prima zi

Cele mai bune. Le folosim încă din prima zi . Sunt foarte usor de folosit si întreținut. Recomand .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően