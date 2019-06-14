2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db cumisüveg
125 ml
Újszülött átfolyású cumi
0 hó.+
Az etetőcumi egyedülálló szelepe a csecsemő táplálkozási ritmusának megfelelően nyúlik, így a tej a baba által választott ütemben áramlik, minimalizálva a túletetés, a bukás, a büfizés és a szélgörcs előfordulását.
A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen, megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz.**
Különleges alakjának köszönhetően a cumisüveg könnyen megtartható és minden irányból kényelmesen megfogható, még a csecsemő apró kezeivel is.
5.0
5-ből
22
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Irina87
14/06/2019
România
Cel mai bun produs
"Recenzie pentru campania Philips Avent " Biberonul Avent a devenit de neînlocuit datorita ușurinței cu care se pune laptele praf. Noaptea mai ales, orice minut de somn contează, asa ca pentru mine a gust un real folos.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF560/00 Biberon Classic+
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF560/00 Biberon Classic+
Adee
14/06/2019
România
Recenzie din Campania Philips Avent
Recomand cu drag!Calitate garantata;hranire usoara a bebelusului,fara scurgere
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF560/00 Biberon Classic+
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF560/00 Biberon Classic+
PopaAlexandra
03/07/2018
România
Acest produs a fost și este foarte bun.
Toate produsele Philips sunt super ok. Fetita mea a fost și este foarte incantata de el. Abia așteptăm să folosim și alte produse din gama Philips.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF680/17 Biberon Classic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF680/17 Biberon Classic
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből tápláltak, különösen éjszaka.