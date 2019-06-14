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  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

Gyártás megszűnt

Philips AventClassic cumisüveg

SCF680/27

5
| (22) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
A Classic cumisüveget már 30 éve használják bizalommal az édesanyák, és rengeteg anyuka továbbra is ezt választja. A kellemes és egyszerű szoptatási élményre tervezve. Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet.*
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Bizalommal választják már 30 éve

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

  • 2 db cumisüveg

  • 125 ml

  • Újszülött átfolyású cumi

  • 0 hó.+

Könnyű ráharapás az etetőcumi egyedülálló szelepének köszönhetően

Az etetőcumi egyedülálló szelepe a csecsemő táplálkozási ritmusának megfelelően nyúlik, így a tej a baba által választott ütemben áramlik, minimalizálva a túletetés, a bukás, a büfizés és a szélgörcs előfordulását.

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

Klinikailag bizonyított, hogy jelentősen csökkenti a nyugtalanságot

A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló klinikai kísérletet végeztek annak vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen, megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz.**

Ergonomikus kialakítás a maximális kényelem érdekében

Ergonomikus kialakítás a maximális kényelem érdekében

Különleges alakjának köszönhetően a cumisüveg könnyen megtartható és minden irányból kényelmesen megfogható, még a csecsemő apró kezeivel is.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

22

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

14/06/2019

România

România

Cel mai bun produs

"Recenzie pentru campania Philips Avent " Biberonul Avent a devenit de neînlocuit datorita ușurinței cu care se pune laptele praf. Noaptea mai ales, orice minut de somn contează, asa ca pentru mine a gust un real folos.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF560/00 Biberon Classic+

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF560/00 Biberon Classic+

14/06/2019

România

România

Recenzie din Campania Philips Avent

Recomand cu drag!Calitate garantata;hranire usoara a bebelusului,fara scurgere

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF560/00 Biberon Classic+

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF560/00 Biberon Classic+

03/07/2018

România

România

Acest produs a fost și este foarte bun.

Toate produsele Philips sunt super ok. Fetita mea a fost și este foarte incantata de el. Abia așteptăm să folosim și alte produse din gama Philips.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF680/17 Biberon Classic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF680/17 Biberon Classic

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

  2. Kéthetes csecsemők klinikai megfigyelése szerint az Avent cumisüvegből táplált babák kevésbé voltak hasfájósak, mint a más ismert márkájú cumisüvegből tápláltak, különösen éjszaka.