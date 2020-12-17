2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db cumisüveg
125 ml
Újszülött átfolyású cumi
0 hó.+
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.
Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.
Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.
4.9
5-ből
162
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Kiváló a babának
A minőség fontos főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra. Más gyártók termékeihez képest észrevehető, hogy foglalkoztak a megfelelő termékkialakítással a cég mérnökei. Az etető cumit azért napi használat után érdemes alaposabban elmosni és szárazra törölni mert enélkül visszacsavarva a tetejét előfordulhat csöpögés.
Előnyök
Minőség
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF690/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF690/17 Natural cumisüveg
Ágica37
27/01/2019
Magyarország
Hamár cumisüveg akkor Avent.
Első gyermekem születésekor többféle cumisüveget kipróbáltunk, de a legjobban az Avent üvege jött be. Ezzel az üveggel kevesebb levegőt cumizott evés közben, és ezáltal kevésbé fájt a pocakja. Ami igazán sokat ér egy hasfájós babának.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF690/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF690/17 Natural cumisüveg
Babe
19/01/2019
Magyarország
Kiváló
Maximálisan elégedett vagyok,minőséggel,könnyen tisztítható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF690/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF690/17 Natural cumisüveg
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