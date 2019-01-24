2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
330 ml
Közepes folyású etetőcumi
3 hó.+
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.
Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.
Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.
5.0
5-ből
133
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Mónika
24/01/2019
Magyarország
szuper termék
Nagyon bevált! Könnyen tisztítható és praktikus. A kisfiam is imádja.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF696/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF696/17 Natural cumisüveg
Linda17
23/01/2019
Magyarország
Nagyon jó cumisüveg
[Employee of philipsglobal] Kisfiammal már újszülött kortól a Naturel Cumisüvegeket használjuk, nagyon jó választás maga a formája miatt is , sose volt vele problémánk, csak ajánlani tudom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF696/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF696/17 Natural cumisüveg
Dezma
19/01/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Mindkét babám elfogadta, szivesen ettek, később ittak avent natural termékekből! Nagyon jó termékek. Könnyű tisztán tartani és több évig használhatóak, így mindenképpen megéri megvenni ezeket a termékeket.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF696/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF696/17 Natural cumisüveg
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