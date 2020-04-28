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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
fehér
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Lala2
28/04/2020
România
E super fain păcat ca nu mai sunt seturi
Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
Madsi
01/04/2019
Україна
Безпечний продукт
Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
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