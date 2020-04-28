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  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
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  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
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  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát

Gyártás megszűnt

Philips AventNagy tányér totyogóknak 12 h+

SCF704/00

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
Philips Avent SCF704/00 nagy méretű tálka a baba különböző fejlődési szintjeihez
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Tálka kisgyermekek számára

Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát

  • fehér

Vezető gyermekpszichológusokkal kifejlesztve

Vezető gyermekpszichológusokkal kifejlesztve

0% BPA

Mikrohullámú készülékben is használható

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
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2
1

28/04/2020

România

România

E super fain păcat ca nu mai sunt seturi

Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

01/04/2019

Україна

Україна

Безпечний продукт

Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 8 139 felhasználója körében 2024-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 