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  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát

Gyártás megszűnt

Philips AventKis tányér totyogóknak 6 h+

SCF706/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
Philips Avent SCF706/00 kis méretű tálka a baba különböző fejlődési szintjeihez
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Tálka kisgyermekek számára

Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát

  • fehér

Vezető gyermekpszichológusokkal kifejlesztve

Vezető gyermekpszichológusokkal kifejlesztve

0% BPA

Mikrohullámú készülékben is használható

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
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30/09/2020

Україна

Україна

Чудова та яскрава

Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую

Előnyök

Якість та дизайн

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 8 139 felhasználója körében 2024-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 