2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
fehér
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Mammy06
30/09/2020
Україна
Чудова та яскрава
Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую
Előnyök
Якість та дизайн
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 8 139 felhasználója körében 2024-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.