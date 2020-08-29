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  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát

Gyártás megszűnt

Philips AventTányérkészlet 2 db-os, 6 hónapos kortól

SCF708/00

5
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
Philips Avent SCF708/00 tálkakészlet a baba különböző fejlődési szintjeihez
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Tálkakészlet kisgyermekek számára

Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát

  • fehér

Vezető gyermekpszichológusokkal kifejlesztve

Vezető gyermekpszichológusokkal kifejlesztve

0% BPA

Mikrohullámú készülékben is használható

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
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29/08/2020

Україна

Україна

Тарелки очень удобные.

Хорошие тарелки, хорошее качество , силиконовые резинки на тарелках это очень удобно, не скользит по столу.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

21/06/2019

Україна

Україна

Забавный дизайн и хорошее качество

Тарелочки начали использовать с началом прикорма, хорошее качество, яркие, дочке нравится кушать из них

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

01/04/2019

Україна

Україна

Отличное приобретение. Хороши в эксплуатации

Отличное качество. Ребенку интересно кушать. Также имеют резиновое покрытие на дне, не скользят. Картинки качественные, не выгорают, не царапаются. В микроволновке тоже все отлично. В общем и целом достойная посуда для ребенка. К тому же не бьются ) Рекомендую

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 8 139 felhasználója körében 2024-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 