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Összes sorozat

  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
  • Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Étkezési szett&lt;br>

SCF716/00

4.9
| (16) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát
Philips Avent SCF716/00 étkészlet a baba különböző fejlődési szintjeihez
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Evőeszközkészlet kisgyermekek számára

Örömteli tanulás, evésre ösztönzi a babát

  • BPA-mentes

Vezető gyermekpszichológusokkal kifejlesztve

Vezető gyermekpszichológusokkal kifejlesztve

0% BPA

Mosogatógépben is mosogatható

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

16

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

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04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Aranyos minták, remek kialakítás

Nagyon szereti a kislányom a tényár mintáit, én pedig, hogy könnyen tisztítható és hogy csúszásgátló van az alján, így könnyebb az önálló evés.

Előnyök

minták és a csúszísgátlós alj

Hátrányok

nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF716/00 Avent Étkezési szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF716/00 Avent Étkezési szett

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Csúszás mentes

Nagyon tetszik, hogy csúszás mentes a tányér alja. Kár, hogy csak fehér színben találtunk.

Előnyök

Csúszás mentes

Hátrányok

Fehér és elszineződik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF716/00 Avent Étkezési szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF716/00 Avent Étkezési szett

17/02/2020

Magyarország

Magyarország

Játék az evés!

Imádja a lányom mert evés közben nézegeti a figurákat :) Én pedig azért szeretem mert a gumitalp miatt nem tudja félretolni vagy a heves kavarásban kilöttyenteni az ételt! :D

Előnyök

Cuki figurák, masszív anyagok, csúszásgátló megoldás!

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF716/00 Avent Étkezési szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF716/00 Avent Étkezési szett

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 8 139 felhasználója körében 2024-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 