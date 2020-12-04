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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BPA-mentes
4.9
5-ből
16
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
04/12/2020
Magyarország
Aranyos minták, remek kialakítás
Nagyon szereti a kislányom a tényár mintáit, én pedig, hogy könnyen tisztítható és hogy csúszásgátló van az alján, így könnyebb az önálló evés.
Előnyök
minták és a csúszísgátlós alj
Hátrányok
nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF716/00 Avent Étkezési szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF716/00 Avent Étkezési szett
TernKr
18/02/2020
Magyarország
Csúszás mentes
Nagyon tetszik, hogy csúszás mentes a tányér alja. Kár, hogy csak fehér színben találtunk.
Előnyök
Csúszás mentes
Hátrányok
Fehér és elszineződik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF716/00 Avent Étkezési szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF716/00 Avent Étkezési szett
Iliszke
17/02/2020
Magyarország
Játék az evés!
Imádja a lányom mert evés közben nézegeti a figurákat :) Én pedig azért szeretem mert a gumitalp miatt nem tudja félretolni vagy a heves kavarásban kilöttyenteni az ételt! :D
Előnyök
Cuki figurák, masszív anyagok, csúszásgátló megoldás!
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF716/00 Avent Étkezési szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF716/00 Avent Étkezési szett
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