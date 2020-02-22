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  • Csöpögésmentes
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  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes

Gyártás megszűnt

Philips AventItatópohár, itatófejjel

SCF751/07

4.1
| (72) Értékelések
Csöpögésmentes
A Philips Avent új BPA-mentes itatópoharát egy szabadalmaztatás alatt álló szeleppel láttuk el, amely gondoskodik róla, hogy ne csorogjon ki a folyadék. A puha itatófej és fogantyú megkönnyíti az ivást a tipegők számára. Könnyebbség a gyermeknek, kényelem a szülőknek.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra

Csöpögésmentes

  • Csepegés nélküli kortyok

  • 200 ml

  • 6 hó+

Nem szivárog! Anyukák ajánlásával

Nincs több felfordulás! Az új, szabadalmaztatás alatt álló szelep gondoskodik róla, hogy a víz csak ivás közben távozzon az itatófejből.

A döntött itatófejnek köszönhetően a gyermeknek nem kell túlságosan hátrahajtania a fejét

A döntött itatófejnek köszönhetően a gyermeknek nem kell túlságosan hátrahajtania a fejét

A döntött itatófej megkönnyíti az első kortyokat a kisgyermekek számára, mivel nem kell túlságosan hátrahajtaniuk fejüket az iváshoz.

Puha fogású tanulómarkolatok a kicsi kezeknek

Puha fogású tanulómarkolatok a kicsi kezeknek

A tanulómarkolatokkal a kisgyermekek is meg tudják fogni a poharat, és önállóan tudnak inni. A markolatok formája a kis kezekhez van igazítva, ráadásul a gumírozásnak köszönhetően csúszásmentesek.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.1

5-ből

72

Értékelések

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Barátnőm lányának kedvence

Barátnőm kislánya használja, már hosszú ideje és imádja. Nagyon várom már, hogy mi is kipróbálhassuk. Összességében minden avent termék eddig nagyon bevált, hiszem hogy ebben sem fogok csalódni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kiváló ivás bevezetéséhez

A folyadék bevitelt ezzel kezdtük. Imadja a kislányom. Könnyű a fogása. Ügyesen iszik egyedül. Nem csepeg. Rágcsálja, játszik vele. Van hogy üti az asztalhoz. Ledobja. Nem úszik minden. Imádom

Előnyök

Könnyű fogást biztosít a picinek

Hátrányok

Kicsi az űrtartalma

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kislányom kedvence

Nem csöpög, könnyen tud önállóan is inni belőle, dizájnos

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 