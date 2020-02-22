2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF751/07
Csepegés nélküli kortyok
200 ml
6 hó+
Nincs több felfordulás! Az új, szabadalmaztatás alatt álló szelep gondoskodik róla, hogy a víz csak ivás közben távozzon az itatófejből.
A döntött itatófej megkönnyíti az első kortyokat a kisgyermekek számára, mivel nem kell túlságosan hátrahajtaniuk fejüket az iváshoz.
A tanulómarkolatokkal a kisgyermekek is meg tudják fogni a poharat, és önállóan tudnak inni. A markolatok formája a kis kezekhez van igazítva, ráadásul a gumírozásnak köszönhetően csúszásmentesek.
4.1
5-ből
72
Értékelések
K449
22/02/2020
Magyarország
Barátnőm lányának kedvence
Barátnőm kislánya használja, már hosszú ideje és imádja. Nagyon várom már, hogy mi is kipróbálhassuk. Összességében minden avent termék eddig nagyon bevált, hiszem hogy ebben sem fogok csalódni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel
Szőke
21/02/2020
Magyarország
Kiváló ivás bevezetéséhez
A folyadék bevitelt ezzel kezdtük. Imadja a kislányom. Könnyű a fogása. Ügyesen iszik egyedül. Nem csepeg. Rágcsálja, játszik vele. Van hogy üti az asztalhoz. Ledobja. Nem úszik minden. Imádom
Előnyök
Könnyű fogást biztosít a picinek
Hátrányok
Kicsi az űrtartalma
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel
Matszi
21/02/2020
Magyarország
Kislányom kedvence
Nem csöpög, könnyen tud önállóan is inni belőle, dizájnos
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel
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