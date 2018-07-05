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Összes sorozat

  • A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát
  • A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát
  • A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát
  • A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát
  • A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát
  • A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Szívószálas itatópohár

SCF762/00

5
| (10) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát
A Philips Avent SCF762/00 szívókás itató ideális megoldás a növekvő kisgyermek számára. Szivárgásmentes, önállóan is könnyen használható, és egyedülálló csavaros fedelének köszönhetően teljesen szétszedhető és tisztítható.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Szivárgásmentes, a gyermek önállóan is könnyen használhatja

A csavaros tető biztosan és higiénikusan tartja a szívókát

  • 340 ml

  • 18 hónapos kortól, szívószálas

Puha szilikon szívószál beépített szivárgásmentes szeleppel

A gyerekek könnyen elcsavarhatják, és nyithatják vagy zárhatják a fedelet

A csavaros fedél tisztán tartja a szívószálat

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

10

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
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05/07/2018

România

România

foarte ok, Recenzie din campania Philips Avent

Recomand este relativ ușor de folosit mai greu cu închidere singur , dar nu ăsta contează. Recenzie din campania Philips Avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF762/00 Cană cu pai

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF762/00 Cană cu pai

28/09/2014

România

România

excelente!

Ca toate produsele folosite pana acum pentru puiul meu cel mic, Vladimir Stefan de un an si 11 luni, consider ca intruneste toate calitatile unui produs de top.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF762/00 Cană cu pai

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF762/00 Cană cu pai

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý :-)

Syn hrníček s brčkem používá od cca 8.měs. Je skvělý rychle čištění a mytí... Nekapací brčko... Máme tři :-)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF762/00 Hrnečky s brčkem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF762/00 Hrnečky s brčkem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 