2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
340 ml
18 hónapos kortól, szívószálas
5.0
5-ből
10
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
mely
05/07/2018
România
foarte ok, Recenzie din campania Philips Avent
Recomand este relativ ușor de folosit mai greu cu închidere singur , dar nu ăsta contează. Recenzie din campania Philips Avent
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF762/00 Cană cu pai
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF762/00 Cană cu pai
denisacarmen
28/09/2014
România
excelente!
Ca toate produsele folosite pana acum pentru puiul meu cel mic, Vladimir Stefan de un an si 11 luni, consider ca intruneste toate calitatile unui produs de top.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF762/00 Cană cu pai
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF762/00 Cană cu pai
Kateřina21
17/12/2017
Česká republika
Skvělý :-)
Syn hrníček s brčkem používá od cca 8.měs. Je skvělý rychle čištění a mytí... Nekapací brčko... Máme tři :-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF762/00 Hrnečky s brčkem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF762/00 Hrnečky s brčkem
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