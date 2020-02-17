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  • Tovább tartja megfelelő hőmérsékleten az italokat
  • Tovább tartja megfelelő hőmérsékleten az italokat
  • Tovább tartja megfelelő hőmérsékleten az italokat
  • Tovább tartja megfelelő hőmérsékleten az italokat
  • Tovább tartja megfelelő hőmérsékleten az italokat
  • Tovább tartja megfelelő hőmérsékleten az italokat
  • Tovább tartja megfelelő hőmérsékleten az italokat
  • Tovább tartja megfelelő hőmérsékleten az italokat

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Szigetelt szívószálas itatópohár

SCF766/00

4.6
| (23) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Tovább tartja megfelelő hőmérsékleten az italokat
Az Avent SCF766/00 hőtartó szívókás pohár segít az italt hosszabb ideig melegen/hidegen tartani, hogy gyermeke tovább élvezhesse italát. Egyedülálló csavaros fedelének köszönhetően szivárgásmentes és önállóan is könnyen használható.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Szivárgásmentes, a gyermek önállóan is könnyen használhatja

Tovább tartja megfelelő hőmérsékleten az italokat

  • 260 ml

  • 12 hónapos kortól, szívószálas

Tovább tartja megfelelő hőmérsékleten az italokat

Puha szívószál beépített szivárgásmentes szeleppel

Könnyen aktiválható - a folyadék szívásra könnyen áramlik

Műszaki adatok

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

23

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

3
2

17/02/2020

Magyarország

Magyarország

Öröm az ivás!

A szívószál miatt nagyon szereti a lányom! Sajnos a cumisüvegeket nagyon elutasítja, ezért örültem h végre ebböl elfogadja a tejitalát :)

Előnyök

Masszív anyag, könnyű tisztíthatóság!

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár

18/06/2019

România

România

Imi place

„Recenzie din campania Philips Avent” Este un produs ok, îmi place foarte mult capacul care se închide/ deschide prin simpla rotire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF766/00 Căni izolate cu pai

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF766/00 Căni izolate cu pai

07/05/2019

România

România

Practic si foarte util!

Este usor de folosit de catre copii. Se spala foarte usor si nu curg lichidele.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF766/00 Căni izolate cu pai

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF766/00 Căni izolate cu pai

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 