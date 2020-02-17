2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
260 ml
12 hónapos kortól, szívószálas
4.6
5-ből
23
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Iliszke
17/02/2020
Magyarország
Öröm az ivás!
A szívószál miatt nagyon szereti a lányom! Sajnos a cumisüvegeket nagyon elutasítja, ezért örültem h végre ebböl elfogadja a tejitalát :)
Előnyök
Masszív anyag, könnyű tisztíthatóság!
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF766/00 Avent Szigetelt szívószálas itatópohár
Crinutza
18/06/2019
România
Imi place
„Recenzie din campania Philips Avent” Este un produs ok, îmi place foarte mult capacul care se închide/ deschide prin simpla rotire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF766/00 Căni izolate cu pai
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF766/00 Căni izolate cu pai
Andreea123
07/05/2019
România
Practic si foarte util!
Este usor de folosit de catre copii. Se spala foarte usor si nu curg lichidele.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF766/00 Căni izolate cu pai
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF766/00 Căni izolate cu pai
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