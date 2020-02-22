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Összes sorozat

  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*

Gyártás megszűnt

Philips AventAnti colic AirFree™ szelep

SCF810/14

4.8
| (241) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
Az AirFree™ szelep a tervezésének köszönhetően elősegíti, hogy gyermeke kevesebb levegőt nyeljen le. Az etetőcumi még vízszintes helyzete esetén is tejjel teli marad, így lehetővé teszi a függőleges helyzetű etetést. A baba által lenyelt levegő mennyiségét csökkentve enyhíti az általános etetési problémákat, mint például a hasfájás, a gázképződés és a folyadék-visszaáramlás.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Bent tartja a tejet, kint tartja a levegőt

A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*

  • 1 db cumisüveg

  • 125 ml

  • Újszülött átfolyású etetőcumi

  • 0 hó.+

Bent tartja a tejet, kint tartja a levegőt – az egyszerűbb függőleges helyzetű etetéshez

Bent tartja a tejet, kint tartja a levegőt – az egyszerűbb függőleges helyzetű etetéshez

Az etetőcumi tejjel teli marad akkor is, ha az üveg vízszintes helyzetben van, így a baba természetesebb, függőleges helyzetben ihat. Ezzel csökkenthető a visszaáramlás, segíthető az emésztés, továbbá saját és gyermeke számára is kényelmesebbé tehető az etetés ideje.

Az etetőcumi tejjel teli marad, levegő nélkül

Az etetőcumi tejjel teli marad, levegő nélkül

Egyedi AirFree™ szelepünk eltávolítja a levegőt az etetőcumiból, így gyermekének kevesebb levegőt kell lenyelnie ivás közben. Ennek köszönhetően ritkábban fordulnak elő az olyan gyakori, etetésből adódó problémák, mint a hasfájás, a visszaáramlás és a gázképződés.

Hasfájást csökkentő rendszer, amely bizonyítottan csökkenti a hasfájást és a nyűgösséget*

Hasfájást csökkentő rendszer, amely bizonyítottan csökkenti a hasfájást és a nyűgösséget*

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a Philips Avent cumisüveg a hasfájás és a nyűgösség csökkenéséhez vezet*. Hogy hogyan? Az etetőcumiban elhelyezett szelep megakadályozza a vákuum kialakulását ivás közben, hogy zökkenőmentes etetést tegyen lehetővé. Ez pedig csökkenti a hasfájást, a gázképződést, a visszaáramlást és a büfizést.

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Értékelések

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4.8

5-ből

241

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

2

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Levegőmentesítő

Pontosan úgy működik, ahogy a leírás. Kevesebb levegőt, boldogabb baba :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF810/14 Anti colic AirFree™ szelep

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF810/14 Anti colic AirFree™ szelep

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Teljesen elégedett vagyok vele.

Az Airfree szelep valóban nagy segítség. A kisbabámat könnyebben tudom vele etetni és valóban kevesebb levegőt nyel táplálkozás közben.

Előnyök

Valós állítások.

Hátrányok

Semmi

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF810/14 Anti colic AirFree™ szelep

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF810/14 Anti colic AirFree™ szelep

20/02/2020

Magyarország

Magyarország

Azt adja, amit ígér.

Kisbabánk hasa tényleg sokkal kevesebbet fájt, mint más cumisüvegeknél. Korábban mással próbálkoztunk, ezért van összehasonlítási alapom. Bátran ajánlom mindenkinek!

Előnyök

Jó minőségű, könnyen tisztítható, csökkenti a bevitt levegő mennyiségét a benne lévő “kanálka”.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF810/14 Anti colic AirFree™ szelep

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF810/14 Anti colic AirFree™ szelep

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. Az AirFree™ szelep a tervezésének köszönhetően elősegíti, hogy gyermeke kevesebb levegőt nyeljen le. Az etetőcumi még vízszintes helyzete esetén is tejjel teli marad, így lehetővé teszi a függőleges helyzetű etetést. A baba által lenyelt levegő mennyiségét csökkentve enyhíti az általános etetési problémákat, mint például a hasfájás, a gázképződés és a folyadék-visszaáramlás.

  2. Az anyukák 80%-a egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy „a kisbabámnak kevesebb problémája volt az etetéssel” a 144 egyesült államokbeli anyuka bevonásával 2017-ben lefolytatott, otthoni kihelyezéses teszten.

  3. A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babák esetében kevesebb hasfájás lépett fel, mint a hagyományos üveget használók esetében, továbbá egy másik vezető üvegből etetett babákhoz képest jelentősen csökkent az éjszakai nyűgösség.

  4. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei a sírás, a nyugtalanság, a szelesség és a büfizés.