2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
125 ml
Újszülött átfolyású etetőcumi
0 hó.+
Az etetőcumi tejjel teli marad akkor is, ha az üveg vízszintes helyzetben van, így a baba természetesebb, függőleges helyzetben ihat. Ezzel csökkenthető a visszaáramlás, segíthető az emésztés, továbbá saját és gyermeke számára is kényelmesebbé tehető az etetés ideje.
Egyedi AirFree™ szelepünk eltávolítja a levegőt az etetőcumiból, így gyermekének kevesebb levegőt kell lenyelnie ivás közben. Ennek köszönhetően ritkábban fordulnak elő az olyan gyakori, etetésből adódó problémák, mint a hasfájás, a visszaáramlás és a gázképződés.
Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a Philips Avent cumisüveg a hasfájás és a nyűgösség csökkenéséhez vezet*. Hogy hogyan? Az etetőcumiban elhelyezett szelep megakadályozza a vákuum kialakulását ivás közben, hogy zökkenőmentes etetést tegyen lehetővé. Ez pedig csökkenti a hasfájást, a gázképződést, a visszaáramlást és a büfizést.
4.8
5-ből
241
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
K449
22/02/2020
Magyarország
Levegőmentesítő
Pontosan úgy működik, ahogy a leírás. Kevesebb levegőt, boldogabb baba :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF810/14 Anti colic AirFree™ szelep
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF810/14 Anti colic AirFree™ szelep
Snr93
21/02/2020
Magyarország
Teljesen elégedett vagyok vele.
Az Airfree szelep valóban nagy segítség. A kisbabámat könnyebben tudom vele etetni és valóban kevesebb levegőt nyel táplálkozás közben.
Előnyök
Valós állítások.
Hátrányok
Semmi
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF810/14 Anti colic AirFree™ szelep
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF810/14 Anti colic AirFree™ szelep
Szabszi
20/02/2020
Magyarország
Azt adja, amit ígér.
Kisbabánk hasa tényleg sokkal kevesebbet fájt, mint más cumisüvegeknél. Korábban mással próbálkoztunk, ezért van összehasonlítási alapom. Bátran ajánlom mindenkinek!
Előnyök
Jó minőségű, könnyen tisztítható, csökkenti a bevitt levegő mennyiségét a benne lévő “kanálka”.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF810/14 Anti colic AirFree™ szelep
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF810/14 Anti colic AirFree™ szelep
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
Az AirFree™ szelep a tervezésének köszönhetően elősegíti, hogy gyermeke kevesebb levegőt nyeljen le. Az etetőcumi még vízszintes helyzete esetén is tejjel teli marad, így lehetővé teszi a függőleges helyzetű etetést. A baba által lenyelt levegő mennyiségét csökkentve enyhíti az általános etetési problémákat, mint például a hasfájás, a gázképződés és a folyadék-visszaáramlás.
Az anyukák 80%-a egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy „a kisbabámnak kevesebb problémája volt az etetéssel” a 144 egyesült államokbeli anyuka bevonásával 2017-ben lefolytatott, otthoni kihelyezéses teszten.
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babák esetében kevesebb hasfájás lépett fel, mint a hagyományos üveget használók esetében, továbbá egy másik vezető üvegből etetett babákhoz képest jelentősen csökkent az éjszakai nyűgösség.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei a sírás, a nyugtalanság, a szelesség és a büfizés.