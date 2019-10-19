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Összes sorozat

  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
  • A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*

Gyártás megszűnt

Philips AventAirFree™ szelep

SCF819/01

4
| (4) Értékelések
A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*
Az egyedülálló AirFree szelep tervezésének köszönhetően az etetőcumi tejjel teli marad táplálás közben, ami elősegíti, hogy gyermeke kevesebb levegőt nyeljen. A baba által lenyelt levegő mennyiségét csökkentve enyhíti az általános etetési problémákat, mint például a hasfájás, a folyadék-visszaáramlás és a gázképződés.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

A hasfájás, gázképződés és visszaáramlás csökkentésére tervezve*

  • 1 db

Bent tartja a tejet, kint tartja a levegőt – az egyszerűbb függőleges helyzetű etetéshez

Bent tartja a tejet, kint tartja a levegőt – az egyszerűbb függőleges helyzetű etetéshez

Az etetőcumi tejjel teli marad akkor is, ha az üveg vízszintes helyzetben van, így a baba természetesebb, függőleges helyzetben ihat. Ezzel csökkenthető a visszaáramlás, segíthető az emésztés, továbbá saját és gyermeke számára is kényelmesebbé tehető az etetés ideje.

Az etetőcumi tejjel teli marad, levegő nélkül

Az etetőcumi tejjel teli marad, levegő nélkül

Egyedi AirFree™ szelepünk eltávolítja a levegőt az etetőcumiból, így gyermekének kevesebb levegőt kell lenyelnie ivás közben. Ennek köszönhetően ritkábban fordulnak elő az olyan gyakori, etetésből adódó problémák, mint a hasfájás, a visszaáramlás és a gázképződés.

Egyszerűen tisztítható és összeállítható, mivel az AirFree™ szelep csak egyetlen elemből áll

Egyszerűen tisztítható és összeállítható, mivel az AirFree™ szelep csak egyetlen elemből áll

Az AirFree™ szelep könnyedén felhelyezhető bármely Philips Avent Anti-colic és Classic+ cumisüvegre. A szelep csak egyetlen elemből áll, ezért tisztítása egyszerű.

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

4

Értékelések

4
3
2

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ajánlom

Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF819/01 AirFree™ szelep

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF819/01 AirFree™ szelep

02/12/2019

România

România

Este foarte util.

Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.

Előnyök

Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná láhev

Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF819/02 Ventil AirFree™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF819/02 Ventil AirFree™

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. Az AirFree™ szelep a tervezésének köszönhetően elősegíti, hogy gyermeke kevesebb levegőt nyeljen le. Az etetőcumi még vízszintes helyzete esetén is tejjel teli marad, így lehetővé teszi a függőleges helyzetű etetést. A baba által lenyelt levegő mennyiségét csökkentve enyhíti az általános etetési problémákat, mint például a hasfájás, a gázképződés és a folyadék-visszaáramlás.

  2. A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babák esetében kevesebb hasfájás lépett fel, mint a hagyományos üveget használók esetében, továbbá egy másik vezető üvegből etetett babákhoz képest jelentősen csökkent az éjszakai nyűgösség.

  3. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei a sírás, a nyugtalanság, a szelesség és a büfizés.