2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF894/01
3. fokozat
Rágóka a hátsó fogakhoz
A lekerekített szélű rágóka ergonomikus fogást biztosít. Ez egyben azt is jelenti, hogy nagyon egyszerű tisztítani, és formája nem teszi lehetővé, hogy könnyen légbuborékok ragadjanak meg benne. Csak le kell öblíteni meleg vízzel, és máris újból használatra kész!
Ez a zselével töltött rágóka hűtőszekrényben lehűtve hideg nyomást fejt ki, csillapítva a baba fogzási fájdalmait. A különböző textúrák különböző nyomásszinteket biztosítanak, hogy a baba kedvére választhasson.
BPA-mentes – az Európai Bizottság 2011/8/EU irányelve alapján.
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