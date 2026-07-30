Meleg vízzel könnyen tisztítható

A lekerekített szélű rágóka ergonomikus fogást biztosít. Ez egyben azt is jelenti, hogy nagyon egyszerű tisztítani, és formája nem teszi lehetővé, hogy könnyen légbuborékok ragadjanak meg benne. Csak le kell öblíteni meleg vízzel, és máris újból használatra kész!