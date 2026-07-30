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Összes sorozat

  • Tökéletes a pici szájhoz és kezecskéhez
  • Tökéletes a pici szájhoz és kezecskéhez
  • Tökéletes a pici szájhoz és kezecskéhez
  • Tökéletes a pici szájhoz és kezecskéhez
  • Tökéletes a pici szájhoz és kezecskéhez
  • Tökéletes a pici szájhoz és kezecskéhez

Gyártás megszűnt

AventÁllatos kivitelű rágóka

SCF894/01

Tökéletes a pici szájhoz és kezecskéhez
Az Avent SCF894/01 BPA-mentes, állat alakú rágókák kellemesen masszírozzák a baba különböző fogzási stádiumaiban az íny érzékeny részeit. A színes, játékos kivitel tökéletesen illeszkedik gyermeke kezébe, szájába, és csökkenti a fogzási fájdalmakat.
Összes előny megtekintése

Rágóka, amely csillapítja a fogzás fájdalmait

Tökéletes a pici szájhoz és kezecskéhez

  • 3. fokozat

  • Rágóka a hátsó fogakhoz

Meleg vízzel könnyen tisztítható

Meleg vízzel könnyen tisztítható

A lekerekített szélű rágóka ergonomikus fogást biztosít. Ez egyben azt is jelenti, hogy nagyon egyszerű tisztítani, és formája nem teszi lehetővé, hogy könnyen légbuborékok ragadjanak meg benne. Csak le kell öblíteni meleg vízzel, és máris újból használatra kész!

Változatos, hűsítő felület és ínymasszírozó hatás a hátsó fogak kibújásakor

Változatos, hűsítő felület és ínymasszírozó hatás a hátsó fogak kibújásakor

Ez a zselével töltött rágóka hűtőszekrényben lehűtve hideg nyomást fejt ki, csillapítva a baba fogzási fájdalmait. A különböző textúrák különböző nyomásszinteket biztosítanak, hogy a baba kedvére választhasson.

A Philips Avent rágókák teljes mértékben BPA- és ftalátmentesek

A Philips Avent rágókák teljes mértékben BPA- és ftalátmentesek

BPA-mentes – az Európai Bizottság 2011/8/EU irányelve alapján.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.