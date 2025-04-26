2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A digitális fürdővíz- és szobahőmérő segítségével könnyen beállíthatja a baba fürdővizének és szobájának ideális hőmérsékletét. A baba számára akkor a legkellemesebb a fürdő, ha a víz hőmérséklete 36,5 °C és 38 °C között van. A 39 °C vagy annál magasabb hőmérséklet túl forró és könnyen megégetheti a babát! Alváshoz pedig a 18 °C körüli szobahőmérséklet az ideális.
A termékek, amelyek megfelelnek a játék szabványoknak, alapos tesztelésen mentek keresztül, hogy teljesen biztonságosak legyenek.
4.2
5-ből
10
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
merilynn
26/04/2025
Slovensko
Spoľahlivý a odolný teplomer
Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.
Előnyök
spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný
Hátrányok
(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
Marica23
10/10/2020
Hrvatska
Najbolji na svijetu
Jako brzo i točno mjerenje vode ili zraka što je prevažno za malu bebicu kako bi ju u odgovarajućoj temperaturi kupali ili boravili s njom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu
Gloglo
28/01/2018
Hrvatska
Korisno i jednostavno
Sigurna gumena igračka koja je nezamjenjiva pri određivanju temperature vode kod kupanja bebe. Sa ovim termometrom ne možete pogriješiti. Gumen je i mekan, beba ga može i grickati. Siguran je i pluta na vodi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu
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