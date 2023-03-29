2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
260 ml
Közepes átfolyású cumi
3-6 hó
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.
4.8
5-ből
171
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Emilia5
29/03/2023
România
Am primit acest produs în campania de testare
Recomand acest produs bebelușilor care inca suferă de colici abdominala. Face minuni acest sistem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml
Simo16
17/03/2023
România
Produsul are caracteristici excelente
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Este minunata aceast biberon deoarece este ergonomic, usor de curatat, prezinta dispozitivul anticolici astfel incat impiedica patrunderea aerului, impiedica formarea colicilor datorita acestui dispozitiv, debitul este unul excelent, determina bebelusul sa traga activ pentru a veni lapticul, exact cum se intampla cand este alaptat. Consider ca biberoanele Natural Response sunt cele mai bune deoarece bebelusul accepta cu ușurintă atat alaptarea naturala cat si biberonul. Recomand acest produs!
Előnyök
impiedica patrunderea aerului
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml
Gina2234
14/03/2023
România
Fara colici
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent si pot spune ca bebe nu stie de colici. Multumim tare mult, recomand!!!!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. A csecsemők ugyanúgy, a természetes ritmusuk szerint ihatnak, nyelhetnek és vehetnek levegőt, ahogyan az anyamellen tennék.